Jeep готовит рестайлинговый Grand Cherokee

Шпионы Carscoops поделились первыми изображениями тестового прототипа обновленного Jeep Grand Cherokee. Сообщается, что шпионами заметили сразу два прототипа. Кроссоверы имели камуфляж только на передней части, тогда как остальная часть кузова осталась абсолютно стандартной.

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Модель имеет новую пару вертикальных дневных ходовых огней и другие воздухозаборники. Также инженеры перенесли датчики ADAS, а фары, кажется, сохранили свою форму, но могут получить новую светодиодную графику.

В салоне можно увидеть, что центральная консоль закрыта. Вероятно, автопроизводитель скрывает будущие обновления информационно-развлекательной системы. В то же время компания также могла бы еще больше улучшить активную безопасность Grand Cherokee, который уже имеет ограниченные возможности автономного вождения в определенных комплектациях.

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Поговаривают, что обновленный Grand Cherokee откажется от V6 и V8, поэтому к версии 4xe (PHEV) может присоединиться опция ДВС с турбонаддувом. Вероятно это может быть 3,0-литровый рядный шестицилиндровый агрегат, использующий более крупный Jeep Wagoneer.

Ожидается, что компания планирует представить сразу несколько обновленных авто в следующем году, возможно, как модели 2026 модельного года. Речь идет об обновленных Grand Cherokee, Wagoneer и Grand Wagoneer, а также новые поколения Compass и Cherokee.