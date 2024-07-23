Электрический Jeep Gladiator станет конкурентом Tesla Cybertruck и Rivian

Как передает Electrek, после запуска первого полностью электрического кроссовера Wagoneer S, Jeep стремится в дальнейшем расширять линейку электромобилей. Показатели продаж бренда в США во втором квартале 2024 года упали на 21%, поэтому компания ожидает, что этот год станет самым тяжелым за последнее десятилетие.

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Однако, генеральный директор Jeep Антонио Филоса считает, что запуск электрического Wagonner S улучшит положение автопроизводителя. Чтобы не отставать от других производителей электромобилей, в частности Rivian и Tesla, Jeep стремится запустить еще несколько новых электрических моделей.

Jeep Wagoneer S

Компания уже анонсировала выпуск электрического внедорожника Recon. Модель дебютирует следующей после Wagoneer S и будет иметь съемные двери. Кроме этого, инсайдеры сообщают, что Jeep также планирует выпустить электрические Gladiator, Grand Cherokee и Wrangler.

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Электрический Grand Cherokee дебютирует в 2027 году, тогда как дебют Gladiator и Wrangler стоит ожидать не ранее 2028 года. Несмотря на то, что компания еще официально не анонсировала будущие новинки, сетью активно распространяются слухи об их будущих характеристиках.

Jeep Recon

Ожидается, что электрические Wrangler и Gladiator сохранят основные черты дизайна своих предшественников с ДВС и будут основаны на платформе STLA Frame, которую уже использует Ram 1500 REV 2025 модельного года. Эта архитектура способна обеспечить запас хода до 804 км.