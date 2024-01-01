Стоимость Jeep Gladiator снизилась на 20 000 долларов из-за низкого спроса

Как передает Drive, подразделение Jeep в Австралии ввело такие скидки из-за низкого спроса, который был вызван беспрецедентным ростом цен во время пандемии COVID-19. С 2021 по 2022 год стоимость модели составляла почти 95 000 долларов.

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Сейчас начальная рекомендованная цена Jeep Gladiator составляет от 83 000 до 85 000 долларов, однако, теперь внедорожник в базовом исполнении Night Eagle будет доступен за $64 000. В то же время флагманский Rubicon, который ранее предлагался от 92 тысяч, теперь доступен за 70 000 долларов.

Вероятно, такая тотальная распродажа имеющихся автомобилей свидетельствует о том, что компания хочет опустошить склад для обновленной модели, которая должна дебютировать в середине следующего года.

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Сообщается, что продажи внедорожника в Австралии невероятно низкие и в этом году упали на 63,8%, а в прошлом году – на 42 процента. На конец июня 2024 года было продано всего 169 экземпляров Gladiator. Это существенно меньше по сравнению с 811 единицами в 2023 году и 1397 реализованными автомобилями в 2022 году.