Вартість Jeep Gladiator знизилась на 20 000 доларів через низький попит

Як передає Drive, підрозділ Jeep в Австралії запровадив такі знижки через низький попит, який був спричинений безпрецедентним зростанням цін під час пандемії COVID-19. З 2021 по 2022 рік вартість моделі становила майже 95 000 доларів.

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Наразі початкова рекомендована ціна Jeep Gladiator становить від 83 000 до 85 000 доларів, однак, тепер позашляховик у базовому виконанні Night Eagle буде доступний за $64 000. Водночас флагманський Rubicon, який раніше пропонувався від 92 тисяч, тепер доступний за 70 000 доларів.

Ймовірно, такий тотальний розпродаж наявних автомобілів свідчить про те, що компанія хоче спустошити склад для оновленої моделі, яка має дебютувати в середині наступного року.

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Повідомляється, що продажі позашляховика в Австралії неймовірно низькі й цього року впали на 63,8%, а минулого року – на 42 відсотки. На кінець червня 2024 року було продано лише 169 екземплярів Gladiator. Це суттєво менше порівняно з 811 одиницями у 2023 році та 1397 реалізованими автівками у 2022 році.