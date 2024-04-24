Офіційно представлено G 580 із технологією EQ. Новинка отримала 4 електромотори потужністю 579 к.с. й 1164 Нм крутного моменту, батарею на 116 кВт-год та запас ходу в 437 км.

Як зазначає Mercedes-Benz, електрокросовер повністю відповідає традиціям G-Class й має незалежну підвіску попереду й жорстку вісь позаду. Кожен двигун має власну двоступеневу КПП, що дозволяє отримувати понижену передачу з зі зниженням 2:1. Автомобіль здатний розігнатись до 100 км/год всього за 4,6 секунди.

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До того ж ці двигуни можуть направляти весь крутний момент на колеса, коли це потрібно, імітуючи стандартне блокування диференціала. Також, особливістю нового G 580 є розворот на місці, який компанія називає G-Turn.

Фактично, він нагадує, так званий, “танковий” розворот й ця система реалізована завдяки обертанню коліс у протилежних напрямках одночасно. Раніше над цією технологією працювала компанія Rivian, однак відмовилась від неї.

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Новий електрокросовер має чудові позашляхові можливості. Новинка може піднятися на гірку в 45º й стабільно триматись на бічних схилах в 35º. Електромобіль також може долати до 85 см броду, завдяки захисту батареї. До того ж компанія обладнала G-Class системою G-STEERING, яка допомагатиме водію долати круті повороти.

Модель оснащена технологією “прозорого капоту”, яка показує водію що знаходиться попереду та під колесами авто на дисплеї мультимедіа, діагональ якого становить 12,3 дюйма. Панель приладів водія розміщена на такому ж екрані.

Батарея автомобіля здатна зарядитись від постійного струму з 10% до 80% за 32 хвилини з піковою швидкістю заряджання 200 кВт. До того ж G-Class має 5 режимів рекуперації з максимально можливим показником в 217 кВт.

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З особливостей новинки від Mercedes-Benz: додатковий відсік для зберігання зарядного кабелю, який встановлено на місці тримача запасного колеса, який є у всіх моделях Gelandewagen. Mercedes-Benz оголосив, що кросовер надійде в продаж пізніше. Вартість базового G 580 EQ буде починатись від 142 621 євро, а лімітована серія EDITION ONE починатиметься від 192 524 євро.