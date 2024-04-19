У новій концепції логістики Mercedes-Benz поєднав можливості фургона eSprinter і електричного вантажного велосипеда.

У співпраці з берлінським виробником вантажних велосипедів Onomotion компанія Mercedes-Benz об’єднує повністю електричний фургон і електричний вантажний велосипед для створення безперебійного ланцюга постачання.

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Такий eSprinter стає мобільним мікродепо. Він привозить розфасовані товари в спеціальних контейнерах, а кур’єри на вантажних велосипедах далі вже здійснюють підвезення замовлень до вхідних дверей. Перенесення товару на електричний вантажний велосипед ONO займає всього кілька хвилин.

Завдяки цьому eSprinter не має довгих простоїв і може відразу продовжити роботу – або до наступного вантажного велосипеда, або самостійно доставити вантаж. Такий спосіб доставки підвищує ефективність і скорочує час виконання замовлень як у міських, так і в сільських районах.

Інноваційна концепція логістики підходить для широкого спектра галузей – від кур’єрської служби, служби експрес-посилки до великих пекарень або постачальників харчових продуктів.

Партії можуть бути попередньо підібрані в логістичному центрі відповідно до маршруту доставлення та завантажені в змінні колісні контейнери Onomotion. Потім повністю електричний фургон транспортує їх до пункту передачі, де вони завантажуються на електровелосипед. Спеціальні контейнери на колісних платформах пропонують об’єм завантаження понад два кубічних метри та вантажність до 200 кілограмів.

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Вони можуть бути гнучко налаштовані для різних застосувань, таких як доставляння посилок. Mercedes‑Benz Sustaineer для цього розробив інтегрований підіймальний важіль, спеціально розроблений для цих контейнерів. Контейнерний підіймач працює гідравлічно, має заглиблені ролики, ним можна керувати електронно за допомогою ручного передавача. Це дозволяє завантажувати та розвантажувати контейнери швидко, безпечно та без зусиль.

Два контейнери поміщаються в новий eSprinter, сконфігурований як довгий панельний фургон з високим дахом. Однак є ще достатньо місця для стелажної системи і додаткових великогабаритних вантажів. До стелажної системи можна отримати доступ у будь-який час (навіть коли контейнери завантажені) через праві бокові двері.

Велосипедист ONO e-cargo сидить у кабіні, що захищає від негоди, і може їздити навіть велосипедними доріжками до будь-якого порога, не шукаючи місця для паркування. Це прискорює доставлення.

Кур'єру також доводиться менше ходити. Оскільки вантажі упаковані відповідно до маршруту, пошук або перегрупування не потрібні.

Електричний вантажний велосипед ONO має запас ходу до 25 кілометрів, а акумулятор місткістю 1,4 кВт-год забезпечує швидкість до 6 км/год. Його можна замінити за лічені секунди. Змінний акумулятор на борту ефективно подвоює радіус дії. Зарядка можлива через стандартну заземлену розетку.

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Додаткові переваги: для вантажного велосипеда не потрібні водійські права. Це робить планування розгортання більш гнучким і полегшує пошук нових співробітників. Крім того, вантажний велосипед потребує значно менше місця під час руху, що може призвести до більшого сприйняття транспорту доставлення, особливо в місті.

Фото: Mercedes‑Benz