Фургони з'явились як у дизельних, так і електричних версіях.

Виробник запровадить модульну та масштабовану архітектуру Van Electric Architecture (VAN.EA) з 2026 року, що свідчить про поступовий перехід до стратегії електрифікації для комерційних фургонів. Оновлені легкі комерційні автомобілі Vito, eVito, Sprinter і eSprinter є ключовим кроком на цьому шляху.

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Vito — це універсальний автомобіль серед фургонів середнього розміру з повною масою автомобіля від 2,8 до 3,2 тонни. Він доступний у вигляді панельного фургона, Mixto і Tourer. Модель пропонується у трьох довжинах, з двома колісними базами та двома системами приводу. Також є три лінії обладнання.



З 2018 року електричний варіант eVito з акумулятором зарекомендував себе як альтернатива місцевим перевезенням без викидів CO₂. Він доступний у двох варіантах довжини кузова як панельний фургон і як Tourer для комерційних пасажирських перевезень.

Вантажні та пасажирські фургони з шинами Continental ContiVan Conact 200 матимуть мінімальний гальмівний шлях в будь-яку погоду. При цьому навіть при великому навантаженні фургона шина витримує усі задані характеристики. Рекламна інформація

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Новий Sprinter став ще безпечнішим і інтелектуальнішим. У цій серії пропонується тріада ефективності, запасу ходу та об’єму вантажу. Він пропонує максимальну допустиму загальну вагу автомобіля до 5,5 тони. У своїй базовій формі Sprinter вже доступний у вигляді панельного фургона, бортового автомобіля, шасі та Tourer у трьох варіантах довжини та з можливістю вибору переднього, заднього або повного приводу.

Він також доступний як силовий агрегат для модернізаторів, наприклад, як будинок на колесах. Завдяки такій універсальності великий фургон допускає безліч варіантів і є ідеальною основою для різноманітних рішень для модернізації. Приблизно 75 відсотків усіх вироблених Sprinter модифікуються майстрами.



Друге покоління електрофургона eSprinter базується на новій модульній концепції із заднім приводом. Він складається з трьох модулів (передній, центральний і задній), які дозволяють легко адаптувати платформу до широкого діапазону варіантів транспортних засобів. eSprinter забезпечує більшу корисну вантажність із повною масою автомобіля до 4,25 тонни та ширшим набором варіантів. Читайте також Електричний фургон Mercedes-Benz eSprinter отримав цінник

Тут можна вибирати між двома типами кузова та довжиною, трьома місткостями батареї (56, 81 і 113 кВт-год) та максимальною потужністю двигуна 100 кВт або 150 кВт. Його запас ходу на електротязі становить 478 кілометрів.



Вперше новий eSprinter має додаткову зчіпку для причепа та тягову здатність до двох тонн. Обсяг вантажу до 14 куб.

Таким чином, клієнти нових середніх і великих фургонів Mercedes-Benz отримають вигоду не тільки від оновленого стандартного обладнання та логіки пропозиції, яка спрощує процес конфігурації, але й від привабливих і обов’язкових цін на автомобілі.

Цінники на новий Vito починаються від 36 557 євро як фургон і 45 888 євро у версії Tourer. Новий eVito доступний у вигляді панельного фургона від 49 441 євро, а eVito Tourer від 63 549 євро.

Цінники на новий Sprinter починаються від 43 504 євро за панельний фургон і 31 896 євро за шасі. Новий eSprinter доступний у вигляді панельного фургона за ціною від 47 591 євро.

Фото: media.mercedes-benz.com