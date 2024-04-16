Фургоны появились как в дизельных, так и электрических версиях.

Производитель введет модульную и масштабируемую архитектуру Van Electric Architecture (VAN.EA) с 2026 года, что свидетельствует о постепенном переходе к стратегии электрификации для коммерческих фургонов. Обновленные легкие коммерческие автомобили Vito, eVito, Sprinter и eSprinter являются ключевым шагом на этом пути.

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Vito - это универсальный автомобиль среди фургонов среднего размера с полной массой автомобиля от 2,8 до 3,2 тонны. Он доступен в виде панельного фургона, Mixto и Tourer. Модель предлагается в трех длинах, с двумя колесными базами и двумя системами привода. Также есть три линии оборудования.



С 2018 года электрический вариант eVito с аккумулятором зарекомендовал себя как альтернатива местным перевозкам без выбросов CO₂. Он доступен в двух вариантах длины кузова как панельный фургон и как Tourer для коммерческих пассажирских перевозок.

Грузовые и пассажирские фургоны с шинами Continental ContiVan Conact 200 будут иметь минимальный тормозной путь в любую погоду. При этом даже при большой нагрузке фургона шина выдерживает все заданные характеристики. Рекламная информация

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Новый Sprinter стал еще безопаснее и интеллектуальнее. В этой серии предлагается триада эффективности, запаса хода и объема груза. Он предлагает максимальный допустимый общий вес автомобиля до 5,5 тонн. В своей базовой форме Sprinter уже доступен в виде панельного фургона, бортового автомобиля, шасси и Tourer в трех вариантах длины и с возможностью выбора переднего, заднего или полного привода.

Он также доступен как силовой агрегат для модернизаторов, например, как дом на колесах. Благодаря такой универсальности большой фургон допускает множество вариантов и является идеальной основой для разнообразных решений для модернизации. Примерно 75 процентов всех производимых Sprinter модифицируются мастерами.

Второе поколение электрофургона eSprinter основано на новой модульной концепции с задним приводом. Он состоит из трех модулей (передний, центральный и задний), позволяющих легко адаптировать платформу к широкому диапазону вариантов транспортных средств. eSprinter обеспечивает большую полезную грузоподъемность с полной массой автомобиля до 4,25 тонны и более широким набором вариантов. Читайте також Електричний фургон Mercedes-Benz eSprinter отримав цінник

Здесь можно выбирать между двумя типами кузова и длиной, тремя емкостями батареи (56, 81 и 113 кВт-ч) и максимальной мощностью двигателя 100 кВт или 150 кВт. Его запас хода на электротяге составляет 478 километров.



Впервые новый eSprinter имеет дополнительную сцепку для прицепа и тяговую способность до двух тонн. Объем груза до 14 куб.

Таким образом, клиенты новых средних и больших фургонов Mercedes-Benz получат выгоду не только от обновленного стандартного оборудования и логики предложения, которая упрощает процесс конфигурации, но и от привлекательных и обязательных цен на автомобили.

Ценники на новый Vito начинаются от 36 557 евро на фургон и 45 888 евро в версии Tourer. Новый eVito доступен в виде панельного фургона от 49 441 евро, а eVito Tourer от 63 549 евро.

Ценники на новый Sprinter начинаются от 43 504 евро за панельный фургон и 31 896 евро за шасси. Новый eSprinter доступен в виде панельного фургона по цене от 47 591 евро.

Фото: media.mercedes-benz.com