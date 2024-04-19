В новой концепции логистики Mercedes-Benz соединил возможности фургона eSprinter и электрического грузового велосипеда.

В сотрудничестве с берлинским производителем грузовых велосипедов Onomotion компания Mercedes-Benz объединяет полностью электрический фургон и электрический грузовой велосипед для создания бесперебойной цепи поставок.

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Такой eSprinter становится мобильным микродепо. Он привозит расфасованные товары в специальных контейнерах, а курьеры на грузовых велосипедах далее уже осуществляют подвоз заказов к входной двери. Перенос товара на электрический грузовой велосипед ONO занимает всего несколько минут.

Благодаря этому eSprinter не имеет долгих простоев и может сразу продолжить работу – или до следующего грузового велосипеда, или самостоятельно доставить груз. Такой способ доставки повышает эффективность и сокращает время выполнения заказов как в городских, так и в сельских районах.

Инновационная концепция логистики подходит для широкого спектра отраслей – от курьерской службы, службы экспресс-посылки до крупных пекарен или поставщиков пищевых продуктов.

Партии могут быть предварительно подобраны в логистическом центре в соответствии с маршрутом доставки и загружены в сменные колесные контейнеры Onomotion. Затем полностью электрический фургон транспортирует их в пункт передачи, где они загружаются на электровелосипед. Специальные контейнеры на колесных платформах предлагают объем загрузки более двух кубических метров и грузоподъемность до 200 килограммов.

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Они могут быть гибко настроены для различных применений, таких как доставка посылок. Mercedes-Benz Sustaineer для этого разработал интегрированный подъемный рычаг, специально разработанный для этих контейнеров. Контейнерный подъемник работает гидравлически, имеет углубленные ролики, им можно управлять электронно с помощью ручного передатчика. Это позволяет загружать и разгружать контейнеры быстро, безопасно и без усилий.

Два контейнера помещаются в новый eSprinter, сконфигурирован как длинный панельный фургон с высокой крышей. Однако есть еще достаточно места для стеллажной системы и дополнительных крупногабаритных грузов. К стеллажной системе можно получить доступ в любое время (даже когда контейнеры загружены) через правую боковую дверь.

Велосипедист ONO e-cargo сидит в кабине, защищающей от непогоды, и может ездить даже по велосипедным дорожкам к любому порогу, не ища места для парковки. Это ускоряет доставку.

Курьеру также приходится меньше ходить. Поскольку грузы упакованы в соответствии с маршрутом, поиск или перегруппировка не требуются.

Электрический грузовой велосипед ONO имеет запас хода до 25 километров, а аккумулятор емкостью 1,4 кВт-ч обеспечивает скорость до 6 км/ч. Его можно заменить за считанные секунды. Сменный аккумулятор на борту эффективно удваивает радиус действия. Зарядка возможна через стандартную заземленную розетку.

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Дополнительные преимущества: для грузового велосипеда не требуются водительские права. Это делает планирование развертывания более гибким и облегчает поиск новых сотрудников. Кроме того, грузовой велосипед требует значительно меньше места во время движения, что может привести к большему восприятию транспорта доставки, особенно в городе.

Фото: Mercedes-Benz