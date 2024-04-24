Официально представлен G 580 с технологией EQ. Новинка получила 4 электромотора мощностью 579 л.с. и 1164 Нм крутящего момента, батарею на 116 кВт-ч и запас хода в 437 км.

Как отмечает Mercedes-Benz, электро кроссовер полностью соответствует традициям G-Class и имеет независимую подвеску впереди и жесткую ось сзади. Каждый двигатель имеет собственную двухступенчатую КПП, что позволяет получать пониженную передачу с понижением 2:1. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

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К тому же эти двигатели могут направлять весь крутящий момент на колеса, когда это нужно, имитируя стандартную блокировку дифференциала. Также, особенностью нового G 580 является разворот на месте, который компания называет G-Turn.

Фактически, он напоминает, так называемый, “танковый” разворот и эта система реализована благодаря вращению колес в противоположных направлениях одновременно. Ранее над этой технологией работала компания Rivian, однако отказалась от нее.

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Новый электро кроссовер имеет прекрасные внедорожные возможности. Новинка может подняться на горку в 45º и стабильно держаться на боковых склонах в 35º. Электромобиль также может преодолевать до 85 см брода, благодаря защите батареи. К тому же компания оборудовала G-Class системой G-STEERING, которая будет помогать водителю преодолевать крутые повороты.

Модель оснащена технологией "прозрачного капота", которая показывает водителю что находится впереди и под колесами авто на дисплее мультимедиа, диагональю 12,3 дюйма. Панель приборов водителя размещена на таком же экране.

Батарея автомобиля способна зарядиться от постоянного тока с 10% до 80% за 32 минуты с пиковой скоростью зарядки 200 кВт. К тому же G-Class имеет 5 режимов рекуперации с максимально возможным показателем в 217 кВт.

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Из особенностей новинки от Mercedes-Benz: дополнительный отсек для хранения зарядного кабеля вместо держателя запасного колеса, который есть во всех моделях Gelandewagen. Mercedes-Benz объявил, что кроссовер поступит в продажу позже. Стоимость базового G 580 EQ будет начинаться от 142 621 евро, а лимитированная серия EDITION ONE будет начинаться от 192 524 евро.