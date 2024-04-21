Mercedes-Benz и Mercedes-AMG в сотрудничестве с ic! berlin показали новую коллекцию очков с филигранным дизайном, современной стильной элегантностью и точностью передачи изображения.

Коллекция от Mercedes-Benz и Mercedes-AMG состоит из двух пар очков по рецепту и двух пар солнцезащитных. Обе модели AMG изготовлены из инновационного углеродного волокна FLEXARBON®, используемого в материалах углеродного интерьера автомобилей AMG.

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При этом в очках угадываются элементы дизайна транспортных средств, которые дополнены безвинтовым дизайном ручной работы. Это результат сотрудничества Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и ic! berlin, начатого в 2020 году. Очки как по рецепту, так и солнцезащитные изготавливаются вручную в цехах оптики ic! Берлинская мануфактура.

Модели MB вдохновлены стилистикой дизайна автомобилей Mercedes-Benz. Плавные контуры и высококачественные материалы характеризуют четыре пары очков с рецептом и солнцезащитных очков в этой коллекции. Диапазон цветов распространяется от сдержанного до элегантного, с оттенками в знаковых цветах техники Mercedes-Benz.

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Модели AMG сочетают утонченную эстетику с точной динамикой. Они доступны в различных цветовых комбинациях и цветных линзах, таких как Crocus и Ultraviolet, а также во вневременных версиях, таких как Black или Venice Green.

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Особенностью двух моделей является инновационное углеродное волокно FLEXARBON®, которое разработано на основе элементов углеродного волокна для автомобилей Mercedes-AMG. Это обеспечивает комфорт и долговечность.

MB 17 – очки

Эта модель унисекс является современным ответом на классические квадратные формы оправы. Поражает своими органическими линиями, видимая сторона украшена тонко инкрустированным логотипом Mercedes-Benz, который покрыт PVD-слоем, что придает особенно высокое качество и долговечность.

Доступен в цветах: баклажан, розовое золото, пистолетный металл, блестящий графит, перламутровый, пушечный металл, электрический синий, хром.

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MB 18 – очки

Чистые линии и минималистская эстетика придают MB 18 классический вид навигатора. Классические дужки имеют абстрактный звездный узор, который повторяет логотип Mercedes-Benz.

Очки доступны в четырех цветах или цветовых комбинациях, которые также базируются на цветовой гамме Mercedes-Benz: перламутровый, пушечный металл, бронза, черный, розовое золото, баклажан, бронза.

MB 19 – солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки Aviator имеют классический двойной мост, усиленный дополнительной распоркой.

На линзах солнцезащитных очков, что напоминает лобовое стекло автомобилей Mercedes-Benz, выгравирован тонкий шестиугольный узор Mercedes-Benz. Цветной изюминкой солнцезащитных очков является светоотражающее стекло цвета Ultrabeam, которое также используется в салоне автомобилей Mercedes-Benz.

MB 19 изготовлен из нержавеющей стали. Он доступен в четырех цветах: перламутровый, металлический, хромированный, бронзовый.

MB 20 – солнцезащитные очки

Большие солнцезащитные очки в форме навигатора имеют большие размеры. Напоминая культовое лобовое стекло Mercedes-Benz, край линзы имеют знакомый шестиугольный рисунок.

Ситоотражающее цветное стекло Ultrabeam создает яркость цвета и обеспечивает оптимальную защиту от яркого света. Две линзы изготовлены в цветных тонах с использованием градиентных линз: теплый черный и едва заметные оттенки серого и коричневого.

MB 20 доступен в четырех цветах: графитовый, металлический, черный, бронзовый.

AMG 12 – очки

Характеризуется заметными линиями и ярким дизайном. Угловатая форма и тонко выгравированные линии на передней части подчеркивают спортивный характер. Внутренняя сторона висков имеет цветные блики фиолетового, желтого или оранжевого цвета.

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Очки, вдохновленные AMG Performance, сочетают динамичный дизайн с инновационными технологиями. Есть в цветах: графит, крокус, пушечный металл, желтый, баклажан, оранжевый.

AMG 13 – солнцезащитные очки

Эстетика спортивных автомобилей Mercedes-AMG и культовая восьмерка вдохновили эту модель унисекс. Особенно привлекают внимание яркие выемки на верхнем краю очков и дужках. Вставка в дужку с тисненым логотипом Mercedes-AMG.

AMG 13 доступен в цветах: перламутровый, морской, синий, бронзовый, Венеция, зеленый и черный.

AMG 14 – очки по рецепту

Сверхлегкие очки, вдохновленные спортивными технологиями. Это первые очки в коллекции, изготовленные из инновационного материала FLEXARBON®, то есть углеродного волокна. Передовая технология материалов и точное мастерство создали линию, оптимизированную для комфорта и долговечности.

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Передняя часть из углеродного волокна с безошибочным рисунком Median Night (Середина ночи) подчеркивает высокотехнологичный характер очков.

Узор продолжен в несколько иной форме на внутренней стороне висков. Там также можно найти элементы дизайна и логотип Mercedes-AMG; тонкие цветные блики на дужках еще больше подчеркивают характер очков. AMG 14 доступен в различных цветовых комбинациях: Середина ночи, Венеция зеленый, Середина ночи желтый, Крокус.

AMG 15 – солнцезащитные очки

Это первые солнцезащитные очки в коллекции с ультрафиолетовыми линзами. Как и AMG 14, они изготовлены из углеродного волокна FLEXARBON®.

Доступны в цветах: Середина ночи, Крокус, Зеленая Венеция, Апельсин. Цвета для линз: Ультрафиолетовый, Бирюзовое зеркало, Серый дым.

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Все эти модели исключительно доступны в фирменных магазинах в ic! berlin в Берлине и в авторизованной сети ic! Берлинские оптики.

Коллекции разрабатываются, тестируются и изготавливаются вручную компанией ic! berlin – верный философии "Стиль. Сделано в Германии". Бренд имеет представительства в 60 странах мира, только в штаб-квартире в Берлине работает 150 сотрудников.