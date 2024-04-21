Mercedes-Benz і Mercedes-AMG у співпраці з ic! berlin показали нову колекцію окулярів з філігранним дизайном, сучасною стильною елегантністю і точністю передачі зображення.

Колекція від Mercedes-Benz і Mercedes-AMG складається з двох пар окулярів за рецептом і двох пар сонцезахисних. Обидві моделі AMG виготовлені з інноваційного вуглецевого волокна FLEXARBON®, що використовується у матеріалах вуглецевого інтер’єру автомобілів AMG.

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При цьому в окулярах вгадуються елементи дизайну транспортних засобів, які доповнені безгвинтовим дизайном ручної роботи. Це результат співпраці Mercedes-Benz, Mercedes-AMG та ic! berlin, розпочатої у 2020 році. Окуляри як за рецептом, так і сонцезахисні виготовляються вручну в цехах оптики ic! Берлінська мануфактура.

Моделі MB натхненні стилістикою дизайну автомобілів Mercedes-Benz. Плавні контури та високоякісні матеріали характеризують чотири пари окулярів із рецептом і сонцезахисних окулярів у цій колекції. Діапазон кольорів поширюється від стриманого до елегантного, з відтінками в знакових кольорах техніки Mercedes-Benz.

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Моделі AMG поєднують витончену естетику з точною динамікою. Вони доступні в різних колірних комбінаціях і кольорових лінзах, таких як Crocus і Ultraviolet, а також у позачасових версіях, таких як Black або Venice Green.

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Особливістю двох моделей є інноваційне вуглецеве волокно FLEXARBON®, яке розроблено на основі елементів вуглецевого волокна для автомобілів Mercedes-AMG. Це забезпечує комфорт і довговічність.

MB 17 – окуляри

Ця модель унісекс є сучасною відповіддю на класичні квадратні форми оправи. Вражає своїми органічними лініями, видима сторона прикрашена тонко інкрустованим логотипом Mercedes-Benz, який покритий PVD-шаром, що надає особливо високої якості та довговічності.

Доступний у кольорах: баклажан, рожеве золото, пістолетний метал, блискучий графіт, перламутровий, гарматний метал, електричний синій, хром.

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MB 18 – окуляри

Чисті лінії та мінімалістська естетика надають MB 18 класичного вигляду навігатора. Класичні дужки мають абстрактний зірковий візерунок, який повторює логотип Mercedes-Benz.

Окуляри доступні в чотирьох кольорах або колірних комбінаціях, які також базуються на колірній гамі Mercedes-Benz: перламутровий, гарматний метал, бронза, чорний, рожеве золото, баклажан, бронза.

MB 19 – сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри Aviator мають класичний подвійний міст, посилений додатковою розпіркою.

На лінзах сонцезахисних окулярів, що нагадує лобове скло автомобілів Mercedes-Benz, вигравіювано тонкий шестикутний візерунок Mercedes-Benz. Кольоровою родзинкою сонцезахисних окулярів є сітловідбивальне скло кольору Ultrabeam, яке також використовується в салоні автомобілів Mercedes-Benz.

MB 19 виготовлений з нержавіючої сталі. Він доступний у чотирьох кольорах: перламутровий, металевий, хромований, бронзовий.

MB 20 – сонцезахисні окуляри

Великі сонцезахисні окуляри у формі навігатора мають великі розміри. Нагадуючи культове лобове скло Mercedes-Benz, край лінзи мають знайомий шестикутний малюнок.

Сітловідбивальне кольорове скло Ultrabeam створює яскравість кольору та забезпечує оптимальний захист від яскравого світла. Дві лінзи виготовлені в кольорових тонах з використанням градієнтних лінз: теплий чорний і ледь помітні відтінки сірого та коричневого.

MB 20 доступний у чотирьох кольорах: графітовий, металевий, чорний, бронзовий.

AMG 12 – окуляри

Характеризується помітними лініями та яскравим дизайном. Кутаста форма та тонко вигравіювані лінії на передній частині підкреслюють спортивний характер. Внутрішня сторона скронь має кольорові відблиски фіолетового, жовтого або оранжевого кольору.

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Окуляри, натхненні AMG Performance, поєднують динамічний дизайн з інноваційними технологіями. Є у кольорах: графіт, крокус, гарматний метал, жовтий, баклажан, помаранчевий.

AMG 13 – сонцезахисні окуляри

Естетика спортивних автомобілів Mercedes-AMG і культова вісімка надихнули цю модель унісекс. Особливо привертають увагу яскраві виїмки на верхньому краю окулярів і дужках. Вставка в дужку з тисненим логотипом Mercedes-AMG.

AMG 13 доступний у кольорах: перламутровий, морський, синій, бронзовий, Венеція, зелений і чорний.

AMG 14 – окуляри за рецептом

Надлегкі окуляри, натхненні спортивними технологіями. Це перші окуляри в колекції, виготовлені з інноваційного матеріалу FLEXARBON®, тобто вуглецевого волокна. Передова технологія матеріалів і точна майстерність створили лінію, оптимізовану для комфорту та довговічності.

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Передня частина з вуглецевого волокна з безпомилковим малюнком Median Night (Середина ночі) підкреслює високотехнологічний характер окулярів.

Візерунок продовжений у дещо іншій формі на внутрішній стороні скронь. Там також можна знайти елементи дизайну та логотип Mercedes-AMG; тонкі кольорові відблиски на дужках ще більше підкреслюють характер окулярів. AMG 14 доступний у різних колірних комбінаціях: Середина ночі, Венеція зелений, Середина ночі жовтий, Крокус.

AMG 15 – сонцезахисні окуляри

Це перші сонцезахисні окуляри в колекції з ультрафіолетовими лінзами. Як і AMG 14, вони виготовлені з вуглецевого волокна FLEXARBON®.

Доступні в кольорах: Середина ночі, Крокус, Зелена Венеція, Апельсин. Кольори для лінз: Ультрафіолетовий, Бірюзове дзеркало, Сірий дим.

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Всі ці моделі виключно доступні у фірмових магазинах в ic! berlin у Берліні та в авторизованій мережі ic!Берлінські оптики.

Колекції розробляються, тестуються та виготовляються вручну компанією ic! berlin – вірний філософії «Стиль. Зроблено у Німеччині». Бренд має представництва у 60 країнах світу, тільки у штаб-квартирі в Берліні працює 150 співробітників.