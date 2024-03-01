Підрозділ Special Trucks провідного виробника техніки Mercedes-Benz виготовив й передав замовнику перший у світі автозаправник на базі електричної вантажівки eEconic.

Спецавтомобіль працюватиме в парку наземної техніки з обслуговування літаків міжнародного аеропорту Штутгарта, Німеччина. Паливозаправник створено у співпраці зі спеціалізованим підприємством з виготовлення паливних цистерн Esterer. Все електричне обладнання танкерного резервуара на 40 000 літрів працює від акумуляторів автомобіля.

До танкерного напівпричепа адаптували повністю електричний Mercedes-Benz eEconic. Він цікавий тим, що відноситься до поки ще доволі рідкого сегмента низькопідлогових вантажівок, чия габаритна висота менш як 2,8 метра. З такими розмірами автомобіль може проїздити під літаками й ставати для передачі палива безпосередньо під баком літака, що розташований у корпусі крила.

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Низьке панорамне вікно кабіни «DirectVision» і низьке положення сидіння дають водієві широкий кут огляду під час наближення, забезпечуючи чудову видимість серед різних учасників руху на пероні.

"Ми раді, що наш локально нейтральний CO 2 eEconic має попит у все більшій кількості застосувань і тепер вперше використовується з кузовом-цистерною. Як повністю електричний це допоможе зменшити викиди під час наземного обслуговування в аеропорту Штутгарта. Завдяки своєму досвіду в технологіях керування, акумуляторних батареях і високовольтних технологіях Esterer є чудовим партнером", – розповідає керівник відділу спеціальних вантажівок Mercedes-Benz

Завдяки підігріву лобового скла Thermocontrol видимість залишається відносно хорошою навіть за поганих погодних умов. Зі сторони переднього пасажира засклені відкидні двері від підлоги до стелі також забезпечують безперешкодний огляд.

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З такою конструкцією кабіни та численними функціями безпеки автозаправник у складі тягача eEconic та напівпричепа із загальною довжиною 18,5 метра може розгорнути заправку літаків навіть серед людей і техніки на пероні. На додаток до інтелектуальних систем безпеки, таких як асистент екстреного гальмування п’ятого покоління Active Brake Assist, також є датчик, що встановлений у системі захисту від бокового зіткнення на рівні акумуляторних блоків.

Електрична вантажівка має електричну вісь з інтегрованим приводом, а також два електродвигуни, які генерують 330 кВт постійної потужності. Під час гальмування електрична енергія може бути відновлена за допомогою рекуперації та подана назад в батареї. Це збільшує час роботи автомобіля.

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Акумуляторні блоки eEconic можна заряджати до 160 кВт. Оскільки помпа у кузові бака також отримує електричну енергію безпосередньо від акумуляторів автомобіля, то один процес заряджання забезпечує енергопостачання автомобіля та кузова. Це суттєво спрощує логістику порівняно з попередніми концепціями транспортних засобів, яким для руху потрібен був дизель, а батареї для обладнання цистерни заряджалися електрикою окремо.

Daimler Truck і Esterer використовують спільний інтерфейс користувача для відображення на дисплеї в кабіні водія всієї необхідної інформації, такої як стан заряду акумуляторів, запас ходу, рівень заповнення бака або споживання енергії.

Цистерна Esterer може заправляти широкий спектр літаків. Як писалося вище, він використовує електричну енергію акумуляторів, які також живлять автомобіль. Ця концепція прямого приведення в дію помпи є унікальною для використання при дозаправці літаків.

Для фактичних операцій в аеропорту Штутгарта це означає практично безперервний режим роботи паливозаправника протягом зміни, за винятком однієї годин на обідню перерву. За цей час акумулятори підзарядяться, цистерна заповниться.

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"Наші випробування з новим заправним транспортним засобом пройшли гладко. Його керування під час заряджання акумулятора, заправки гасом і заправки літака є простим і безпечним", – підсумовує перші результати роботи паливозаправника регіональний менеджер оператора заправки CNE Operations & IT, Skytanking Оскар Санабрія.

З об’ємом потоку 1500 літрів на хвилину типовий чартерний літак може бути повністю заправлений менш ніж за 20 хвилин. Однак це при умові, що баки були порожні, чого практично не існує. Зазвичай баки літака повністю порожніми не бувають.

Аеропорт Штутгарта поставив собі за мету скоротити до 2040 року прямі викиди парникових газів до нуля. До 2030 року всі рейси в аеропорту Штутгарта мають бути кліматично нейтральними. Там уже значну частину транспортного парку, у т.ч. усі пасажирські перонні автобуси та тягачі літаків, переведено на акумуляторну тягу. Нині розпочався процес електрифікації автозаправного парку.