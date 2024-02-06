Відкидний верх з тканини зроблений таким чином, щоб цілий рік використовувати CLE Cabriolet. Він доступний у чорному, червоному або сірому кольорах.

М’який верх у розгорнутому стані має гарні звукоізоляційні властивості, суттєво зменшуючи шум вітру. Багатошарова структура тента з теплоізоляцією забезпечує температурний комфорт навіть у люті морози.

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Механізм відкриття/закриття на швидкості під 60 км/год спрацьовує за 20 секунд. Працює тихо, оскільки там електропривод, який автоматично відокремлює складений м’який верх з ніші на розгортання чи навпаки – вкладає туди.

Розваги просто неба

Електрична вітрова система AIRCAP і система обігріву верхньої частини AIRSCARF стандартні, але отримали подальший розвиток. Вони роблять водіння з відкритим верхом приємнішим за прохолодної зовнішньої температури. AIRCAP має два елементи. Вітровий дефлектор на лобовому склі спрямовує потік повітря над головами пасажирів. Він висувається одним натисканням кнопки.

Автоматичний вітровий дефлектор за задніми підголівниками ефективніше зменшує турбулентність. Система створює теплий повітряний потік навколо шиї та горла пасажирів на передньому сидінні навіть за несприятливих вітрових умов.

Спортивна розкіш у власному класі

Привертає увагу наповнення інтер’єру. Впадає в око окремо розміщений 12,3-дюймовий повністю цифровий приладовий дисплей та 11,9-дюймовий орієнтований на водія центральний дисплей у портретному форматі, який змінює нахил від 15 до 40 градусів. Його електричний механізм дозволяє дистанційно міняти кут залежно від освітлення та відблиску.

Є ще одна цікава особливість — опціональне динамічне освітлення. Смуги світла проходять через двері та задні бічні панелі до задніх сидінь. Щоб опціональні шкіряні сидіння не сильно нагрівалися влітку, вони мають спеціальне покриття, яке відбиває сонячні промені ближнього інфрачервоного діапазону. Завдяки цьому під прямими сонячними променями поверхня залишається на 12 градусів холоднішою, ніж стандартна необроблена шкіра.

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При закритому верху салон нагрівається менше завдяки прохолодним чохлам сидінь. Гарна гама кольорів для сонцевідбиваючої шкіри передбачає вибір за уподобаннями: чорний, бежевий, коричневий, червоний і білий кольори. Стандартна лінія Avantgarde пропонує штучну шкіру Artico/Microcut чорного кольору.

Передні сидіння спеціально розроблені виключно для CLE, мають цілісну спортивну конструкцію. У поєднанні з опціональною системою об’ємного звучання Burmester 3D кожен з них має два динаміки на рівні підголівників - особливе персоналізоване музичне звучання буде гарантоване завдяки Dolby Atmos і Spatial Audio. Загалом ця звукова система преміумкласу має 17 динаміків.

Простір всередині тут дивовижний

CLE Cabriolet вважається найбільшим кабріолетом у сегменті середньорозмірних машин. Спортивна дводверна модель пропонує високий рівень комфорту для чотирьох осіб під час подорожі на великі відстані. Навіть додаткові міліметри додають відчуття простору. Загальні розміри тут будуть до вподоби: 4850 мм у довжину, 1861 мм в ширину, 1424 мм у висоту та колісна база 2865 мм. Задні пасажири особливо виграють від додаткових 25 міліметрів на колісній базі. Крім усього іншого, у них на 72 міліметри більше місця для колін і на 19 міліметрів більше для плечей і ліктів. Це робить автомобіль значно просторішим, ніж C-Class Cabriolet.

З об’ємом 385 літрів (295 літрів з опущеним верхом) багажник надзвичайно практичний для повсякденного використання. За потреби його можна розширити за допомогою складних спинок задніх сидінь. Клієнти можуть зручно скласти їх із багажника в пропорції 60:40. Доступ до багажного відділення безконтактний і повністю автоматичний з доступом вільних рук. Двері автомобіля блокуються та відмикаються дотиком до дверної ручки.

Інтерактивний та індивідуальний

Третє покоління інформаційно-розважальної системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) підтримує програми сторонніх розробників, у т.ч. розважальну платформу "TikTok", систему відеоконференцій "Zoom" або "Audials". Пакет MBUX Entertainment опціонально доступний у магазині Mercedes me Store. Він включає інтернет-радіо, потокове передавання музики та пакет даних від вибраного стороннього постачальника.

Завдяки штучному інтелекту MBUX також пропонує новий рівень персоналізації з автоматизованими функціями зручності. Після запуску на ринку клієнти зможуть використовувати шаблони для стандартних процедур. Приклади: "Холодні дні" (підігрів сидінь вмикається за певної зовнішньої температури) або "Нічне побачення" (романтична музика грає через аудіо Bluetooth; навколишнє освітлення стає рожевим). Користувачі отримують доступ до шаблонів через карусель на центральному дисплеї. Вони також можуть створювати власні процедури, пов’язуючи кілька функцій і умов.

Динамічне та комфортне водіння

Шасі нового CLE Cabriolet забезпечує задоволення від водіння на звивистих дорогах. Стандартно комфортна підвіска занижена на 15 міліметрів. В опції доступна спортивна підвіска з амплітудно-селективною системою амортизації. Додаткова підвіска Dynamic Body Control забезпечує високорегульоване водіння, від надзвичайно спортивного до комфортного завдяки безперервній адаптивній амортизації спереду та ззаду.

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Активна підвіска індивідуально контролює характеристики амортизації для кожного колеса в поєднанні з характеристиками двигуна, трансмісії та рульового керування. При цьому враховується дорожня ситуація, швидкість і дорожні умови. Перемикач Dynamic Select дає водієві можливість вибору між комфортним або жорсткішим спортивним налаштуванням.

Усі двигуни є м’якими гібридами. Кожен має вбудований стартер-генератор і 48-вольтну бортову електричну систему. Модельний ряд пропонує на вибір чотирициліндрові агрегати, а також 3,0-літровий рядний шестициліндровий бензиновий двигун найвищої потужності.

Автомобіль з відкритим верхом вийде на європейський ринок наприкінці нинішнього квітня, але замовлення на нього можна зробити вже відсьогодні. Кабріолет у Європі коштуватиме щонайменше у 66 402 євро, але з опціями буде дорожче.

Фото: media.mercedes-benz.com