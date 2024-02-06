Откидной верх из ткани сделан таким образом, чтобы круглый год использовать CLE Cabriolet. Он доступен в черном, красном или сером цветах.

Мягкий верх в развернутом состоянии имеет хорошие звукоизоляционные свойства, существенно уменьшая шум ветра. Многослойная структура тента с теплоизоляцией обеспечивает температурный комфорт даже в лютые морозы.

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Механизм открытия/закрытия на скорости под 60 км/ч срабатывает за 20 секунд. Работает тихо, поскольку там электропривод, который автоматически отделяет сложенный мягкий верх из ниши на разворачивание или наоборот – вкладывает туда.

Развлечения под открытым небом

Электрическая ветровая система AIRCAP и система обогрева верхней части AIRSCARF стандартные, но получили дальнейшее развитие. Они делают вождение с открытым верхом более приятным при прохладной наружной температуре. AIRCAP имеет два элемента. Ветровой дефлектор на лобовом стекле направляет поток воздуха над головами пассажиров. Он выдвигается одним нажатием кнопки.

Автоматический ветровой дефлектор за задними подголовниками эффективнее уменьшает турбулентность. Система создает теплый воздушный поток вокруг шеи и горла пассажиров на переднем сиденье даже при неблагоприятных ветровых условиях.

Спортивная роскошь в собственном классе

Привлекает внимание наполнение интерьера. Бросается в глаза отдельно размещенный 12,3-дюймовый полностью цифровой приборный дисплей и 11,9-дюймовый ориентированный на водителя центральный дисплей в портретном формате, который меняет наклон от 15 до 40 градусов. Его электрический механизм позволяет дистанционно менять угол в зависимости от освещения и бликов.

Есть еще одна интересная особенность - опциональное динамическое освещение. Полосы света проходят через двери и задние боковые панели к задним сиденьям. Чтобы опциональные кожаные сиденья не сильно нагревались летом, они имеют специальное покрытие, которое отражает солнечные лучи ближнего инфракрасного диапазона. Благодаря этому под прямыми солнечными лучами поверхность остается на 12 градусов холоднее, чем стандартная необработанная кожа.

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При закрытом верхе салон нагревается меньше благодаря прохладным чехлам сидений. Красивая цветовая гамма для солнцеотражающей кожи предусматривает выбор по предпочтениям: черный, бежевый, коричневый, красный и белый цвета. Стандартная линия Avantgarde предлагает искусственную кожу Artico/Microcut черного цвета.

Передние сиденья специально разработаны исключительно для CLE, имеют цельную спортивную конструкцию. В сочетании с опциональной системой объемного звучания Burmester 3D каждый из них имеет два динамика на уровне подголовников - особое персонализированное музыкальное звучание будет гарантировано благодаря Dolby Atmos и Spatial Audio. В целом эта звуковая система премиум-класса имеет 17 динамиков.

Пространство внутри здесь удивительное

CLE Cabriolet считается самым большим кабриолетом в сегменте среднеразмерных машин. Спортивная двухдверная модель предлагает высокий уровень комфорта для четырёх человек в путешествии на большие расстояния. Даже дополнительные миллиметры добавляют ощущение простора. Общие размеры здесь будут по душе: 4850 мм в длину, 1861 мм в ширину, 1424 мм в высоту и колесная база 2865 мм. Задние пассажиры особенно выигрывают от дополнительных 25 миллиметров на колесной базе. Кроме всего прочего, у них на 72 миллиметра больше места для коленей и на 19 миллиметров больше для плеч и локтей. Это делает автомобиль значительно просторнее, чем C-Class Cabriolet.

С объемом 385 литров (295 литров с опущенным верхом) багажник чрезвычайно практичен для повседневного использования. При необходимости его можно расширить с помощью складных спинок задних сидений. Клиенты могут удобно сложить их из багажника в пропорции 60:40. Доступ в багажное отделение бесконтактный и полностью автоматический – свободные руки. Двери автомобиля блокируются и отпираются прикосновением к дверной ручке.

Интерактивный и индивидуальный

Третье поколение информационно-развлекательной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) поддерживает программы сторонних разработчиков, в т.ч. развлекательную платформу "TikTok", систему видеоконференций "Zoom" или "Audials". Пакет MBUX Entertainment опционально доступен в магазине Mercedes me Store. Он включает интернет-радио, потоковую передачу музыки и пакет данных от выбранного стороннего поставщика.

Благодаря искусственному интеллекту MBUX также предлагает новый уровень персонализации с автоматизированными функциями удобства. После запуска на рынке клиенты смогут использовать шаблоны для стандартных процедур. Примеры: "Холодные дни" (подогрев сидений включается при определенной внешней температуре) или "Ночное свидание" (романтическая музыка играет через аудио Bluetooth; окружающее освещение становится розовым). Пользователи получают доступ к шаблонам через карусель на центральном дисплее. Они также могут создавать собственные процедуры, связывая несколько функций и условий.

Динамичное и комфортное вождение

Шасси нового CLE Cabriolet обеспечивает удовольствие от вождения на извилистых дорогах. Стандартно комфортная подвеска занижена на 15 миллиметров. В опции доступна спортивная подвеска с амплитудно-селективной системой амортизации. Дополнительная подвеска Dynamic Body Control обеспечивает высокорегулируемое вождение, от чрезвычайно спортивного до комфортного благодаря непрерывной адаптивной амортизации спереди и сзади.

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Активная подвеска индивидуально контролирует характеристики амортизации для каждого колеса в сочетании с характеристиками двигателя, трансмиссии и рулевого управления. При этом учитывается дорожная ситуация, скорость и дорожные условия. Переключатель Dynamic Select дает водителю возможность выбора между комфортной или более жесткой спортивной настройкой.

Все двигатели являются мягкими гибридами. Каждый имеет встроенный стартер-генератор и 48-вольтную бортовую электрическую систему. Модельный ряд предлагает на выбор четырехцилиндровые агрегаты, а также 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель самой высокой мощности.

Автомобиль с открытым верхом выйдет на европейский рынок в конце нынешнего апреля, но заказ на него можно сделать уже с сегодняшнего дня. Кабриолет в Европе будет стоить минимум в 66 402 евро, но с опциями получится дороже.

Фото: media.mercedes-benz.com