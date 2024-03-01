Подразделение Special Trucks ведущего производителя техники Mercedes-Benz изготовило и передало заказчику первый в мире автозаправщик на базе электрического грузовика eEconic.

Спецавтомобиль будет работать в парке наземной техники по обслуживанию самолетов международного аэропорта Штутгарта, Германия. Топливозаправщик создан в сотрудничестве со специализированным предприятием по изготовлению топливных цистерн Esterer. Все электрическое оборудование танкерного резервуара на 40 000 литров работает от аккумуляторов автомобиля.

К танкерному полуприцепу адаптировали полностью электрический Mercedes-Benz eEconic. Он интересен тем, что относится к пока еще довольно редкому сегменту низкопольных грузовиков, чья габаритная высота менее 2,8 метра. С такими размерами автомобиль может проезжать под самолетами и становиться для передачи топлива непосредственно под баком самолета, который расположен в корпусе крыла.

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Низкое панорамное окно кабины "DirectVision" и низкое положение сиденья дают водителю широкий угол обзора при приближении, обеспечивая превосходную видимость среди различных участников движения на перроне.

"Мы рады, что наш локально нейтральный CO 2 eEconic пользуется спросом во все большем количестве применений и теперь впервые используется с кузовом-цистерной. Как полностью электрический это поможет уменьшить выбросы во время наземного обслуживания в аэропорту Штутгарта. Благодаря своему опыту в технологиях управления, аккумуляторных батареях и высоковольтных технологиях Esterer является отличным партнером", – рассказывает руководитель отдела специальных грузовиков Mercedes-Benz

Благодаря подогреву лобового стекла Thermocontrol видимость остается относительно хорошей даже при плохих погодных условиях. Со стороны переднего пассажира застекленная откидная дверь от пола до потолка также обеспечивает беспрепятственный обзор.

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С такой конструкцией кабины и многочисленными функциями безопасности автозаправщик в составе тягача eEconic и полуприцепа с общей длиной 18,5 метра может развернуть заправку самолетов даже среди людей и техники на перроне. В дополнение к интеллектуальным системам безопасности, таких как ассистент экстренного торможения пятого поколения Active Brake Assist, также есть датчик, установленный в системе защиты от бокового столкновения на уровне аккумуляторных блоков.

Электрический грузовик имеет электрическую ось с интегрированным приводом, а также два электродвигателя, которые генерируют 330 кВт постоянной мощности. Во время торможения электрическая энергия может быть восстановлена с помощью рекуперации и подана обратно в батареи. Это увеличивает время работы автомобиля.

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Аккумуляторные блоки eEconic можно заряжать до 160 кВт. Поскольку помпа в кузове бака также получает электрическую энергию непосредственно от аккумуляторов автомобиля, то один процесс зарядки обеспечивает энергоснабжение автомобиля и кузова. Это существенно упрощает логистику по сравнению с предыдущими концепциями транспортных средств, которым для движения нужен был дизель, а батареи для оборудования цистерны заряжались электричеством отдельно.

Daimler Truck и Esterer используют общий интерфейс пользователя для отображения на дисплее в кабине водителя всей необходимой информации, такой как состояние заряда аккумуляторов, запас хода, уровень заполнения бака или потребление энергии.

Цистерна Esterer может заправлять широкий спектр самолетов. Как писалось выше, он использует электрическую энергию аккумуляторов, которые также питают автомобиль. Эта концепция прямого приведения в действие помпы является уникальной для использования при дозаправке самолетов.

Для фактических операций в аэропорту Штутгарта это означает практически непрерывный режим работы топливозаправщика в течение смены, за исключением одного часа на обеденный перерыв. За это время аккумуляторы подзарядятся, цистерна заполнится.

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"Наши испытания с новым заправочным транспортным средством прошли гладко. Его управление во время зарядки аккумулятора, заправки керосином и заправки самолета является простым и безопасным", – подытоживает первые результаты работы топливозаправщика региональный менеджер оператора заправки CNE Operations & IT, Skytanking Оскар Санабрия.

С объемом потока 1500 литров в минуту типичный чартерный самолет может быть полностью заправлен менее чем за 20 минут. Однако это при условии, что баки были пустые, чего практически не существует. Обычно баки самолета полностью пустыми не бывают.

Аэропорт Штутгарта поставил себе цель сократить к 2040 году прямые выбросы парниковых газов до нуля. К 2030 году все рейсы в аэропорту Штутгарта должны быть климатически нейтральными. Там уже значительную часть транспортного парка, в т.ч. все пассажирские перронные автобусы и тягачи самолетов, переведены на аккумуляторную тягу. Сейчас начался процесс электрификации автозаправочного парка.