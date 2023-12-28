За несколько дней до новогодних праздников громада Днепра предоставила автомобили, спецтехнику и оборудование с дизельными и электрическими моторами.

Новогодние подарки "под елку" получили от днепрян воины одной из подшефных бригад. Кроме пикапов, ставших уже привычными в поставках защитникам, громада впервые закупила и передала полноприводные среднетоннажные автомобили Mercedes-Benz Unimog 4-й серии.

Это военная версия популярного немецкого автомобиля, стоящего на вооружении более двух десятков мощнейших армий мира. От коммунальных и дорожных автомобилей гражданского исполнения армейский грузовик отличается повышенной проходимостью, хотя двигатели в обоих случаях одинаковой мощности – 4-цилиндровый рядный дизель OM 934 LA мощностью 231 л.с.

Читайте также Поляки передали в Днепропетровскую область школьные автобусы Mercedes-Benz с телевизорами

Также среди почти полутора десятков пикапов JAC заметно выделялся армейский грузовой автомобиль средней размерной группы Steyr 12 M 18, выпускавшийся как до, так и после поглощения Steyr компанией MAN. Это также интересная платформа, но с Unimog она не конкурирует, держится в своей нише.

Вот что положила община Днепра "под елку" воинам одной из подшефных бригад. Вкусняшки также были. Фото: мэрия Днепра

Модель 12 M 18 комплектуется рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом Steyr WD 612, выдающим на-гора 180 л. с. при 2400 об/мин и с помощью синхронизированной девятиступенчатой коробки передач с низким редуктором постоянно приводит в движение все колеса.

Также под "под елку" воинам подшефной бригады днепряне положили более сотни дронов – с тепловизорами и FPV, а также аккумуляторы для дронов, монокуляры, видеокамеры фиксации, ноутбуки и другие компьютерные принадлежности.

Не менее приятно Днепру было принимать новогодние подарки. Их в очередной раз сделало правительство Японии. На этот раз город получил для коммунальной инфраструктуры колесные экскаваторы-погрузчики и бульдозер японского производителя спецтехники Komatsu.

Правительство Японии также поздравило днепрян, положив всей громаде "под елку" партию спецтехники и более сотни генераторов. Фото: мэрия Днепра

Кроме спецтехники, громада получила более 140 генераторов различной мощности. Агрегаты с силовым потенциалом выработки электроэнергии от 10 до 800 кВт будут распределены и переданы в различные коммунальные объекты громады еще до наступления 2024 года.