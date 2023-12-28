За кілька днів до новорічних свят громада Дніпра надала автомобілі, спецтехніку та обладнання з дизельними і електричними моторами.

Новорічні подарунки "під ялинку" отримали від дніпрян воїни однієї з підшефних бригад. Окрім пікапів, що стали уже звичними в постачанні захисникам, громада вперше закупила й передала повнопривідні середньовантажні автомобілі Mercedes-Benz Unimog 4-ї серії.

Це військова версія популярного німецького автомобіля, що стоїть на озброєнні понад двох десятків найпотужніших армій світу. Від комунальних та дорожніх автомобілів цивільного виконання армійська вантажівка відрізняється підвищеною прохідністю, хоча двигуни в обох випадках однакової потужності – 4-циліндровий рядний дизель OM 934 LA потужністю 231 к.с.

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Також з-поміж майже півтора десятка пікапів JAC помітно виділявся армійський вантажний автомобіль середньої розмірної групи Steyr 12 M 18, що випускався як до, так і після поглинання Steyr компанією MAN. Це також цікава платформа, але з Unimog вона не конкурує, тримається у своїй ніші.

Ось що поклала громада Дніпра "під ялинку" воїнам однієї з підшефних бригад. Смаколики також були. Фото: мерія Дніпра

Модель 12 M 18 комплектується рядним 6-циліндровим дизельним двигуном із турбонаддувом Steyr WD 612, що видає на-гора 180 к. с. при 2400 об/хв і за допомогою синхронізованої дев’ятиступеневої коробки передач з низьким редуктором постійно приводить в рух усі колеса.

Також під "під ялинку" воїнам підшефної бригади дніпряни поклали більше сотні дронів – з тепловізорами та FPV, а також акумулятори для дронів, монокуляри, відеокамери фіксації, ноутбуки та інше комп’ютерне приладдя.

Не менш приємно Дніпру було приймати новорічні подарунки. Їх в черговий раз зробив уряд Японії. Цього разу місто отримало для комунальної інфраструктури колісні екскаватори-навантажувачі та бульдозер японського виробника спецтехніки Komatsu.

Уряд Японії також привітав дніпрян, поклавши усій громаді "під ялинку" партію спецтехніки та понад сотню генераторів. Фото: мерія Дніпра

Окрім спецтехніки, громада отримала понад 140 генераторів різної потужності. Агрегати з силовим потенціалом вироблення електроенергії від 10 до 800 кВт будуть розподілені й передані в різні комунальні об’єкти громади ще до настання 2024 року.