Автовиробник озвучив бажання передати протягом нинішнього і двох наступних років ще шість мільйонів євро для українських дітей і родин: пожертва піде через проект "Відродження надії" благочинної організації "SOS-Kinderdörfer weltweit".

Це не перший прояв доброї волі світового виробника автомобілів. За два роки війни виділені Групою Mercedes-Benz грошові та матеріальні пожертви на допомогу Україні становлять майже 13 мільйонів євро.

Компанія знову розширює свою прихильність жертвам російської агресії в Україні, про що свідчить передача до 2026 року шести мільйонів євро.

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Через згадану організацію "SOS-Kinderdörfer weltweit" Mercedes-Benz з 2022 року вже вклав в цю ініціативу два мільйони євро. Повідомляється, що окрім будівництва соціального центру, медичного обслуговування та розповсюдження засобів гігієни та їжі, ініціатива зосереджена на травматологічній освіті.

Мета – полегшити тяжкі наслідки війни для дітей, молоді та сімей у регіонах навколо Бучі та Києва. Підтримка передбачає спеціальні освітні програми та створення простору, дружнього до дитини.

"Цією новою пожертвою у розмірі шість мільйонів євро ми хочемо зробити довгостроковий внесок у полегшення страждань, спричинених загарбницькою війною в Україні. «SOS-Kinderdörfer weltweit» є досвідченою організацією з хорошими зв’язками на місцевому рівні, яка, зокрема, допомагає дітям та їхнім родинам у проєкті «Відродження надії». Для Mercedes-Benz підтримка народу України є пріоритетним питанням" – розповідає член правління Mercedes-Benz Group AG Рената Юнго Брюнгер.

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Завдяки фінансовій підтримці Mercedes-Benz "SOS-Kinderdörfer weltweit" змогла допомогти понад 2300 сім’ям і понад 3800 дітям і молодим людям. Фінансується й інші проєкти. Окрім цих грошових пожертв, компанія подарувала «DRK», «Caritas» та «SOS-Kinderdörfer weltweit» 64 автомобілі вартістю понад 3,7 мільйона євро.

Пожертвування згаданих вище шести мільйонів євро походить від доходів з аукціону SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року випуску за рекордну суму в 135 мільйонів євро.