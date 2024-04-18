Автопроизводитель озвучил желание передать в течение нынешнего и двух последующих лет еще шесть миллионов евро для украинских детей и семей: пожертвование пойдет через проект "Возрождение надежды" благотворительной организации "SOS-Kinderdörfer weltweit".

Это не первое проявление доброй воли мирового производителя автомобилей. За два года войны выделенные Группой Mercedes-Benz денежные и материальные пожертвования на помощь Украине составляют почти 13 миллионов евро.

Компания вновь расширяет свою приверженность жертвам российской агрессии в Украине, о чем свидетельствует передача до 2026 года шести миллионов евро.

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Через упомянутую организацию "SOS-Kinderdörfer weltweit" Mercedes-Benz с 2022 года уже вложил в эту инициативу два миллиона евро. Сообщается, что кроме строительства социального центра, медицинского обслуживания и распространения средств гигиены и пищи, инициатива сосредоточена на травматологическом образовании.

Цель – облегчить тяжелые последствия войны для детей, молодежи и семей в регионах вокруг Бучи и Киева. Поддержка предусматривает специальные образовательные программы и создание пространства, дружественного к ребенку.

"Этим новым пожертвованием в размере шесть миллионов евро мы хотим сделать долгосрочный вклад в облегчение страданий, вызванных захватнической войной в Украине. "SOS-Kinderdörfer weltweit" является опытной организацией с хорошими связями на местном уровне, которая, в частности, помогает детям и их семьям в проекте "Возрождение надежды". Для Mercedes-Benz поддержка народа Украины является приоритетным вопросом" – рассказывает член правления Mercedes-Benz Group AG Рената Юнго Брюнгер.

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Благодаря финансовой поддержке Mercedes-Benz "SOS-Kinderdörfer weltweit" смогла помочь более 2300 семьям и более 3800 детям и молодым людям. Финансируются и другие проекты. Кроме этих денежных пожертвований, компания подарила "DRK", "Caritas" и "SOS-Kinderdörfer weltweit" 64 автомобиля стоимостью более 3,7 миллиона евро.

Пожертвование упомянутых выше шести миллионов евро происходит от доходов с аукциона SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска за рекордную сумму в 135 миллионов евро.