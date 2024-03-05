Нещодавно на аукціоні було продано один з найперших автомобілів марки – модель Simplex 60, за рекордною ціною в 11 мільйонів доларів, що дозволило йому отримати статус найдорожчого антикварного автомобіля у світі.

Історія бренду Mercedes-Benz почалась ще у 1890 році, коли двоє німецьких інженерів Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах заснували компанію Daimler Motoren Gesellschaft (DMG), яка займалась виробництвом автомобілів з бензиновим двигуном.

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У 1986 році, один відомий дипломат, на ім'я Еміль Єллінек, дізнався про новий автомобіль, вироблений DMG, і особисто поїхав до Штутгарта, щоб відвідати завод і зустрітися з двома підприємцями. Єллінек не був задоволений ані стилем автомобіля, ані його надто німецькою назвою, саме тому, коли у 1898 році він став офіційним агентом DMG у Французькій Рив’єрі – на той час одному з найбільших автомобільних ринків у світі.

Еміль почав продавати автомобілі під ім’ям своєї дочки, Мерседес (це слово означає "милосердя" іспанською) і попросив DMG побудувати автомобіль відповідно до його специфікацій. Інженери погодились й не прогадали – автомобілі Mercedes були стильними, витривалими та комфортними.

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У 1901 році з’явилась модель Mercedes 35 HP, яка виграла кілька відомих автомобільних перегонів, закріпивши ім’я “Mercedes” назавжди. У 1902 році компанія презентувала 40-сильну версію авто, а ще пізніше – ще більше удосконалила двигун об’ємом 9,25 літра, досягнувши показника потужності в 60 кінських сил.

Коли автомобіль дебютував, він не залишав шансів суперникам у автомобільних перегонах в Англії та Франції. Mercedes-Simplex 60 HP привернув увагу заможніх покупців, а тому його запустили в серію. З 1902 по 1905 рік було зібрано 102 автомобілі, і відомо, що до наших днів збереглося лише п’ять.

Один з таких автомобілів продали на аукціоні Gooding&Company. За 122 роки цей Mercedes-Simplex побував у руках декількох власників. Спершу у 1902 році його придбав магнат Альфред Гармсворт. Потім авто успадкував його син і передав його одному зі своїх нащадків приблизно через 65 років. З 1987 по 2024 рік у автомобіля було ще два власники.

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1 березня 2024 року цей Mercedes-Simplex 60 HP став найдорожчим антикварним автомобілем (випущеним до 1930 року), коли-небудь проданим на аукціоні після того, як його викупили за 11 мільйонів доларів. Попередній рекорд належав торпеді Hispano-Suiza H6C 'Tulipwood' 1924 року за 9 245 000 доларів, встановлений у 2022 році.