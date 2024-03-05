Недавно на аукционе был продан один из самых первых автомобилей марки - модель Simplex 60 по рекордной цене в 11 миллионов долларов, что позволило ему получить статус самого дорогого антикварного автомобиля в мире.

История бренда Mercedes-Benz началась еще в 1890 году, когда двое немецких инженеров Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах основали компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG), которая занималась производством автомобилей с бензиновым двигателем.

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В 1986 году, один известный дипломат, по имени Эмиль Еллинек, узнал о новом автомобиле, произведенном DMG, и лично поехал в Штутгарт, чтобы посетить завод и встретиться с двумя предпринимателями. Еллинек не был доволен ни стилем автомобиля, ни его слишком немецким названием, именно поэтому, когда в 1898 году он стал официальным агентом DMG во Французской Ривьере – в то время одном из крупнейших автомобильных рынков в мире.

Эмиль начал продавать автомобили под именем своей дочери, Мерседес (это слово означает "милосердие" на испанском) и попросил DMG построить автомобиль в соответствии с его спецификациями. Инженеры согласились и не прогадали – автомобили Mercedes были стильными, выносливыми и комфортными.

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В 1901 году появилась модель Mercedes 35 HP, которая выиграла несколько известных автомобильных гонок, закрепив имя "Mercedes" навсегда. В 1902 году компания представила 40-сильную версию авто, а еще позже – еще больше усовершенствовала двигатель объемом 9,25 литра, достигнув показателя мощности в 60 лошадиных сил.

Когда автомобиль дебютировал, он не оставлял шансов соперникам в автомобильных гонках в Англии и Франции. Mercedes-Simplex 60 HP привлек внимание состоятельных покупателей, а потому его запустили в серию. С 1902 по 1905 год было собрано 102 автомобиля, и известно, что до наших дней сохранилось лишь пять.

Один из таких автомобилей продали на аукционе Gooding&Company. За 122 года этот Mercedes-Simplex побывал в руках нескольких владельцев. Сначала в 1902 году его приобрел магнат Альфред Хармсворт. Затем авто унаследовал его сын и передал его одному из своих потомков примерно через 65 лет. С 1987 по 2024 год у автомобиля было еще два владельца.

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1 марта 2024 года этот Mercedes-Simplex 60 HP стал самым дорогим антикварным автомобилем (выпущенным до 1930 года), когда-либо проданным на аукционе после того, как его выкупили за 11 миллионов долларов. Предыдущий рекорд принадлежал торпеде Hispano-Suiza H6C 'Tulipwood' 1924 года за 9 245 000 долларов, установлен в 2022 году.