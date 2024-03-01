Ford Mustang Shelby GT500KR 2009 года производства, похожий на тот, что снимался в фильме "Need For Speed", продадут на аукционе. Авто имеет всего 12 000 км пробега, что не так уж и много, учитывая, что автомобилю уже 15 лет.

Ford Mustang Shelby GT500KR – лимитированная топовая версия спорткара от Ford. Аббревиатура KR означает "King of the Road" (король дороги). Эту версию создали в 2008 году, как дань оригинальному маслкару 1968 года. По оценкам различных экспертов, в 2009 году было выпущено чуть более 700 единиц GT500KR. Авто, которое выставили на продажу, имеет номер 202.

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Этот Mustang Shelby окрашен в серебристый цвет и имеет 2 синие гоночные полосы вдоль кузова. Под карбоновым капотом установлен 5,4-литровый V8 с наддувом. Компания Dearborn увеличила его мощность до 540 л.с. и 691 Нм крутящего момента, что на 30 л.с. и 54 Нм больше, чем у обычного Shelby GT500.

Авто также оборудовали специальной опорой для улучшения управляемости, спортивными стойками, пружинами и амортизаторами и новой выхлопной системой. Из других особенностей: этот GT500KR имеет также черный салон с кожаной обивкой и тиснением GT500KR на подголовниках над подписью Кэролла Шелби.

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За 15 лет это авто преодолело чуть более 12 000 км, а потому его нынешний владелец называет его "востребованный коллекционный предмет". Он просит за него 67 900 долларов. Интересно, что за такую цену можно приобрести совершенно новый Ford Mustang 2024 года с двигателем Coyote V8.