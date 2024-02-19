В продуктовой номенклатуре Ford для конкуренции с недорогими китайскими соперниками появятся более доступные электромобили.

Об этом в ходе конференции Wolfe Research заявил генеральный директор Ford Джим Фарли. По его словам, Ford открыт для партнерства с конкурентами по доступным электромобилям. Такой шаг поможет получить преимущество перед китайскими производителями электромобилей.

"Как генеральный директор компании, которая имела проблемы в конкуренции с японцами и южнокорейцами, мы должны решить эту проблему. Компания решила сделать ставку на меньшую платформу EV", – заявил Фарлии и сразу добавил, что когда вы не в состоянии конкурировать с китайцами, "тогда от 20% до 30% вашего дохода под угрозой".

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Фарли признал, что более крупные электромобили, такие как F-150 Lightning, являются дорогими. Из коротких намеков руководителя стало понятно, что Ford "тайно" работал над недорогой платформой электромобилей. Компания привлекла к работе "сверхталантливую команду skunk works", чтобы разработать "один из лучших и электромобилей в мире".

Ford Mustang Mach-E GT Bronze Edition. Фото: Ford

Ожидается, что платформа будет конкурировать с доступными электромобилями китайских автопроизводителей, таких как BYD. Фарли отметил, что BYD начинает продавать свой недорогой Seagull (Dolphin Mini) по цене от 20 100 долларов США в Бразилии, и все больше приближается к американскому рынку. По словам главы BYD, рассматривается возможность строительства завода в стране, поскольку планируется создать экспортный центр в США.

Именно поэтому Марин Гджая, главный операционный директор подразделения Ford Model e EV, во время панельной дискуссии назвал китайские электромобили "колоссальной стратегической угрозой".

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Гджая сказал, что Ford лучше "разрабатывать электромобили, иначе у нас не будет будущего как компании, а они опережают нас в этой технологии".

Самый мощный конкурент BYD Seagull представляет для Ford огромную угрозу, не говоря уже о других брендах. Фото: BYD

В прошлом месяце Ford заявил, что сокращает производство F-150 Lightning, ссылаясь на "более медленный, чем ожидалось", спрос. Это было второе сокращение производства менее чем за пять месяцев. Такой шаг сделан для "достижения оптимального баланса производства, роста продаж и прибыльности".

Между тем, зарубежные конкуренты, такие как Volvo, уже на шаг впереди с новыми электромобилями, такими как EX30, начиная с 35 000 долларов США.

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Сосредоточение на более дешевых электромобилях может втянуть Ford еще и в борьбу с Tesla, которая планирует начать производство автомобиля под названием Model 2 с внутренним кодовым названием Redwood в середине 2025 года. Однако основным конкурентом остается китайский BYD, чьи компактные седаны Qin и хэтчбеки Seagull и Dolphin уже являются одними из самых продаваемых автомобилей в Китае и этот продуктовый набор быстро распространяется по миру.

Пока Ford планирует делать электромобиль дешевле, вездесущий китайский BYD уже даже в Украине предлагает свой Dolphin по цене от 20 000 до 23 000 долларов. Фото: BYD