Генеральный директор Джим Фарли сказал, что команда skunkworks Ford разработала новую недорогую платформу электромобилей, чтобы конкурировать с Tesla и китайскими производителями.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил сегодня во время отчета о прибыли, что ранее неизвестная "команда skunkworks" работала над разработкой новой платформы EV.

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Эта команда, которая по словам Фарли, в течение последних двух лет действовала как "стартап" за пределами традиционной структуры компании, сосредотачивалась на разработке недорогой электрической платформы. Эта новая гибкая платформа станет основой для нескольких будущих электричек.

Хотя специфика этих новых транспортных средств расплывчата, Фарли отметил, что главной целью этой платформы является низкая стоимость. Он отметил, что покупатели электромобилей, проданные на электрификации, остаются лояльными к электромобилям, но предварительные затраты сделали переход более медленным, чем изначально ожидалось. Фарли объяснил, что новая платформа предназначена для борьбы с "доступными Tesla и китайскими OEM-производителями", которых он считает основными конкурентами на рынке электромобилей.

Это происходит в то время, когда Model Y от Tesla дешевле Mustang Mach-E от Ford на несколько тысяч долларов, а самый дешевый автомобиль Tesla - седан Model 3 - дешевле почти на 8000 долларов. Несмотря на то, что это одни из самых дорогих автомобилей Ford, компания не получила прибыли от них, зато потеряв 4,7 миллиарда долларов на электромобили в 2023 году. Это означает, что новая платформа, разработанная skunkworks, будет сосредоточена на прибыли с любой точки зрения.