Генеральний директор Джим Фарлі сказав, що команда skunkworks Ford розробила нову недорогу платформу електромобілів, щоб конкурувати з Tesla та китайськими виробниками.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі повідомив сьогодні під час звіту про прибутки, що раніше невідома «команда skunkworks» працювала над розробкою нової платформи EV.

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Ця команда, яка за словами Фарлі, протягом останніх двох років діяла як «стартап» за межами традиційної структури компанії, зосереджувалася на розробці недорогої електричної платформи. Ця нова гнучка платформа стане основою для кількох майбутніх електричок.

Хоча специфіка цих нових транспортних засобів розпливчаста, Фарлі зазначив, що головною метою цієї платформи є низька вартість. Він зазначив, що покупці електромобілів, продані на електрифікації, залишаються лояльними до електромобілів, але попередні витрати зробили перехід повільнішим, ніж спочатку очікувалося. Фарлі пояснив, що нова платформа призначена для боротьби з «доступними Tesla та китайськими OEM-виробниками», яких він вважає основними конкурентами на ринку електромобілів.

Це відбувається в той час, коли Model Y від Tesla дешевше Mustang Mach-E від Ford на кілька тисяч доларів, а найдешевший автомобіль Tesla — седан Model 3 — дешевший майже на 8000 доларів. Незважаючи на те, що це одні з дорожчих автомобілів Ford, компанія не отримала прибутку від них, натомість втративши 4,7 мільярда доларів на електромобілі у 2023 році. Це означає, що нова платформа, розроблена skunkworks, буде зосереджена на прибутку з будь-якої точки зору.