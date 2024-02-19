У продуктовій номенклатурі Ford задля конкуренції з недорогими китайськими суперниками з’являться більш доступні електромобілі.

Про це в ході конференції Wolfe Research заявив генеральний директор Ford Джим Фарлі. За його словами, Ford відкритий для партнерства з конкурентами щодо доступних електромобілів. Такий крок допоможе отримати перевагу перед китайськими виробниками електромобілів.

"Як генеральний директор компанії, яка мала проблеми в конкуренції з японцями та південнокорейцями, ми повинні вирішити цю проблему. Компанія вирішила зробити ставку на меншу платформу EV", – заявив Фарліі і відразу додав, що коли ви не в змозі конкурувати з китайцями, "тоді від 20% до 30% вашого доходу під загрозою".

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Фарлі визнав, що більші електромобілі, такі як F-150 Lightning, є дорогими. З коротких натяків керівника стало зрозуміло, що Ford "таємно" працював над недорогою платформою електромобілів. Компанія залучила до роботи "надталановиту команду skunk works", щоб розробити "один з найкращих і електромобілів у світі".

Ford Mustang Mach-E GT Bronze Edition. Фото: Ford

Очікується, що платформа буде конкурувати з доступними електромобілями китайських автовиробників, таких як BYD. Фарлі зазначив, що BYD починає продавати свій недорогий Seagull (Dolphin Mini) за ціною від 20 100 доларів США у Бразилії, та все більше наближається до американського ринку. За словами голови BYD, розглядається можливість будівництва заводу в країні, оскільки планується створити експортний центр у США.

Саме тому Марін Гджая, головний операційний директор підрозділу Ford Model e EV, під час панельної дискусії назвав китайські електромобілі «колосальною стратегічною загрозою».

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Гджая сказав, що Ford краще "розробляти електромобілі, інакше у нас не буде майбутнього як компанії, а вони випереджають нас у цій технології".

Найпотужніший конкурент BYD Seagull становить для Ford величезну загрозу, не кажучи вже про інші бренди. Фото: BYD

Минулого місяця Ford заявив, що скорочує виробництво F-150 Lightning, посилаючись на "повільніший, ніж очікувалося", попит. Це було друге скорочення виробництва менш ніж за п'ять місяців. Такий крок зроблено задля "досягнення оптимального балансу виробництва, зростання продажів і прибутковості".

Тим часом, закордонні конкуренти, такі як Volvo, вже на крок попереду з новими електромобілями, такими як EX30, починаючи з 35 000 доларів США.

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Зосередження на дешевших електромобілях може втягнути Ford ще й у боротьбу з Tesla, яка планує розпочати виробництво автомобіля під назвою Model 2 із внутрішньою кодовою назвою Redwood у середині 2025 року. Однак основним конкурентом лишається китайський BYD, чиї компактні седани Qin і хетчбеки Seagull і Dolphin вже є одними з найбільш продаваних автомобілів у Китаї й цей продуктовий набір швидко поширюється світом.

Поки Ford планує робити електромобіль дешевшим, всюдисущий китайський BYD вже навіть в Україні пропонує свій Dolphin за ціною від 20 000 до 23 000 доларів. Фото: BYD