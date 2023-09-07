Автовиробник офіційно представив Ford Mustang Mach-E Rally із системою повного приводу, 19-дюймовими легкосплавними колісними дисками у стилі ралі, підвищеною підвіскою та заднім спойлером у стандартній комплектації.

Повністю електричний кросовер, який раніше дебютував як прототип на цьогорічному Гудвудському фестивалі швидкості, їздить на зміненій підвісці, яка забезпечує додатковий дорожній просвіт на 20 міліметрів більше порівняно з Mach-E GT.

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Два електродвигуни – один спереду, другий ззаду – забезпечують сукупну цільову потужність щонайменше 480 кінських сил, тоді як час спринту до сотні становить 3,5 секунди. Усі ці характеристики наразі є оціночними, які можуть дещо змінитися, коли автомобіль офіційно надійде в продаж у першій половині наступного року, включаючи запас ходу, який становитиме приблизно 400 км

Щоб виділятися з-поміж усіх інших комплектацій Mach-E, Rally EV отримав 19-дюймові глянцеві білі диски, 15,1-дюймові (385-мм) передні гальмівні диски з пофарбованими в червоний колір супортами Brembo, протитуманні фари в стилі ралі.

Шини 235/55 R19 Michelin CrossClimate2 забезпечують більшу боковину, ніж стандартні шини на інших комплектаціях Mach-E, і є додатковий захист у вигляді деяких щитків для переднього та заднього двигунів, захисної плівки на обшивці дверей та арках крил, а також додаткові бризковики, встановлені дилером.

Усередині є глянцеві білі акценти на приладовій панелі, нижніх спицях керма та спинках сидінь, розроблених Ford. На дверях також є контрастні шви.

Новий Mach-E Rally, названий першим в історії електромобілім від Ford, натхненним ралі, має унікальний режим водіння RallySport, розроблений для їзди по бездоріжжю та забезпечує додаткове відхилення для більших ковзань, лінійну реакцію «дросельної заслінки» для кращого контролю та більш агресивну амортизацію для кращої керованості у поворотах.

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З рекомендованою роздрібною ціною в 65 000 доларів у Сполучених Штатах, Ford Mustang Mach-E Rally буде запущено у виробництво на початку наступного року, а поставки розпочнуться незабаром у всій Північній Америці та Європі, де представлені інші комплектації Mach-E.