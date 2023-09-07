Автопроизводитель официально представил Ford Mustang Mach-E Rally с системой полного привода, легкосплавными 19-дюймовыми колесными дисками в стиле ралли, повышенной подвеской и задним спойлером в стандартной комплектации.

Полностью электрический кроссовер, ранее дебютировавший как прототип на Гудвудском фестивале скорости, ездит на измененной подвеске, которая обеспечивает дополнительный дорожный просвет на 20 миллиметров больше по сравнению с Mach-E GT.

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Два электродвигателя – один спереди, второй сзади – обеспечивают совокупную целевую мощность не менее 480 лошадиных сил, в то время как время спринта до сотни составляет 3,5 секунды. Все эти характеристики являются оценочными, которые могут несколько измениться, когда автомобиль официально поступит в продажу в первой половине следующего года, включая запас хода, который составит примерно 400 км.

Чтобы выделяться из всех других комплектаций Mach-E, Rally EV получил 19-дюймовые глянцевые белые диски, 15,1-дюймовые (385-мм) передние тормозные диски с окрашенными в красный цвет суппортами Brembo, противотуманные фары в стиле ралли.

Шины 235/55 R19 Michelin CrossClimate2 обеспечивают большую боковину, чем стандартные шины на других комплектациях Mach-E, и есть дополнительная защита в виде некоторых щитков для переднего и заднего двигателей, защитной пленки на обшивке дверей и арках крыльев, а также дополнительные брызговики, установленные дилером.

Внутри есть белые глянцевые акценты на приборной панели, нижних спицах руля и спинках сидений, разработанных Ford. На дверях также есть контрастные швы.

Новый Mach-E Rally, названный первым в истории электромобилем от Ford, вдохновленным ралли, имеет уникальный режим вождения RallySport, разработанный для езды по бездорожью и обеспечивает дополнительное отклонение для больших скольжений, линейную реакцию «дросельной заслонки» для лучшего контроля и более агрессивную амортизацию. лучшей управляемости в поворотах.

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С рекомендованной розничной ценой в 65 000 долларов в Соединенных Штатах, Ford Mustang Mach-E Rally будет запущен в производство в начале следующего года, а поставки начнутся в скором времени по всей Северной Америке и Европе, где представлены другие комплектации Mach-E.