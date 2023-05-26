Модель следующего поколения 2024 года поступит в продажу этим летом, а послепродажные обновления будут доступны в RTR Vehicles, как только новый Mustang достигнет автосалонов.

RTR Vehicles будет обновлять Spec 1 и Spec 2 для Mustang 2024 года. Spec 2 изменяет внешний вид автомобиля и управляемость с помощью различных визуальных и механических обновлений. Мы мало знаем о пакете Spec 1.

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Снаружи Mustang RTR Spec 2 имеет новую верхнюю решетку радиатора со светодиодными акцентными фонарями, помогающими подавать холодный воздух к двигателю. Пакет также включает вентиляционное отверстие на капоте, подбородочные разделители и скалки, спойлер с крышкой, значки RTR, графический пакет и несколько других преимуществ. Внутри RTR добавляет ручку переключения передач, фирменные коврики RTR и серийную табличку на приборной панели с выгравированной подписью Гиттина-младшего.

Тюнингованный Mustang также получил некоторые обновления подвески и управления, начиная с 20-дюймовых колес RTR Aero 5, обтянутых шинами Nitto NT555 G2, и комплекта крепления заднего амортизатора RTR. Подвеска RTR Tactical Performance добавляет адаптивные пружины, регулируемые передние и задние поперечные дуги, а также регулируемые амортизаторы и стойки.

Пакет RTR Spec 2 стоит от 12495 долларов и его можно создать с любого шасси Mustang GT 2024 года. В RTR не предоставили никакой информации об обновлении Spec 1, а также не сказали ничего о предложении дополнительных пакетов. Компания предлагает обновления Spec 3 и Spec 5 для Mustang 2023 года, обновляющие 5,0-литровый двигатель V8 с нагнетателем, что позволяет развивать 750 лошадиных сил.

Ford Mustang GT 2024 снова доступен с 5,0-литровым двигателем V8 от Ford, который в стоке выдает 480 лошадиных сил. Дополнительная активная выхлопная система увеличивает мощность до 486 л.с. Mustang Dark Horse 2024 максимально использует любой вариант с мощностью 500 л.с.