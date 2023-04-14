Электрический болид сильно отличается от стандартного спорткара. Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 был создан для того, чтобы побить мировой рекорд на четверти мили.

Ford представил новый гоночный болид Mustang Super Cobra Jet 1800 для установки мирового рекорда в драг-рейсинге. Об этом сообщили на сайте The Drive.

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Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 – эволюция болида Mustang Cobra Jet 1400, который представили в 2021 году. Автомобиль стал еще более мощным и быстрым. Суперкар оснащен двумя электромоторами DS-250-115 в паре с четырьмя инверторами PN-250-DZR. Суммарная мощность силовой установки составляет 1800 л. Кроме того, Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 имеет легкий кузов и оснащен полным приводом.

Инженеры добавили болиду новые системы управления и сбора данных для облегчения настройки. От Mustang Cobra Jet 1400 суперкар также отличается новой задней частью, обеспечивающей большую прижимную силу.

Ford надеются, что новая версия болида побьет предварительный рекорд полноприводного электромобиля на четверть мили. В 2021 году Mustang Cobra Jet 1400 преодолел четверть мили всего за 8,128 секунды. Кроме этого, команда рассчитывает на установку нового рекорда по скорости разгона от 0 до 60 миль/час.