Електричний болід дуже відрізняється від стандартного спорткара. Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 був створений, щоб побити світовий рекорд на чверті милі.

Ford представ новий гоночний болід Mustang Super Cobra Jet 1800 для встановлення світового рекорду у драг-рейсингу. Про це повідомили на сайті The Drive.

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Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 – еволюція боліда Mustang Cobra Jet 1400, який Ford представили у 2021 році. Автомобіль став ще потужнішим і швидшим. Суперкар оснащений двома електромоторами DS-250-115 у парі з чотирма інверторами PN-250-DZR. Сумарна потужність силової установки складає 1800 к.с. Окрім цього Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 має легкий кузов та оснащений повним приводом.

Інженери додали боліду нові системи управління та збору даних для полегшення налаштування. Від Mustang Cobra Jet 1400 суперкар також відрізняється новою задньою частиною, яка забезпечує більшу притискну силу.

Ford сподіваються, що нова версія боліда поб'є попередній рекорд повнопривідного електромобіля на чверть милі. У 2021 році Mustang Cobra Jet 1400 подолав чверть милі лише за 8,128 секунди. Крім цього, команда розраховує на встановлення нового рекорду за швидкістю розгону від 0 до 60 миль/год.