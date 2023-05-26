Модель наступного покоління 2024 року надійде в продаж цього літа, а післяпродажні оновлення будуть доступні в RTR Vehicles, щойно новий Mustang досягне автосалонів.

RTR Vehicles матиме оновлення Spec 1 і Spec 2 для Mustang 2024 року. Spec 2 змінює зовнішній вигляд автомобіля та керованість за допомогою різноманітних візуальних і механічних оновлень. Ми мало знаємо про пакет Spec 1.

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Зовні Mustang RTR Spec 2 має нову верхню решітку радіатора зі світлодіодними акцентними ліхтарями, які допомагають подавати холодне повітря до двигуна. Пакет також включає вентиляційний отвір на капоті, роздільники для підборіддя та качалки, спойлер з кришкою, значки RTR, графічний пакет та кілька інших переваг. Всередині RTR додає ручку перемикання передач, фірмові килимки RTR і серійну табличку на приладовій панелі з вигравіруваним підписом Вона Гіттіна-молодшого.

Тюнінгований Mustang також отримав деякі оновлення підвіски та керування, починаючи з 20-дюймових коліс RTR Aero 5, обтягнутих шинами Nitto NT555 G2, і комплекту кріплення заднього амортизатора RTR. Підвіска RTR Tactical Performance додає адаптивні пружини, регульовані передні та задні поперечні дуги, а також регульовані амортизатори та стійки.

Пакет RTR Spec 2 коштує від 12 495 доларів і його можна створити з будь-якого шасі Mustang GT 2024 року. В RTR не надали жодної інформації про оновлення Spec 1, а також не сказали нічого про пропозицію додаткових пакетів. Компанія пропонує оновлення Spec 3 і Spec 5 для Mustang 2023 року, які оновлюють 5,0-літровий двигун V8 із нагнітачем, що дозволяє розвивати 750 кінських сил.

Ford Mustang GT 2024 року знову доступний з 5,0-літровим двигуном V8 від Ford, який у стоці видає 480 кінських сил. Додаткова активна вихлопна система підвищує потужність до 486 к.с. Mustang Dark Horse 2024 року максимально використовує будь-який варіант із потужністю 500 к.с.