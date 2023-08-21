На торги виставили Ford Mustang із фільму «Потрійний Форсаж: токійський дрифт». Продавець стверджує, що спорткар 1967 року використовували як реквізитний автомобіль.

Після завершення зйомок машина деякий час провела в американському музеї, а потім Мустанг придбав новий власник, який привіз автомобіль до Норвегії. Нинішній господар, який купив машину у 2011 році, проїхав за кермом культового Mustang близько 25 000 кілометрів. При цьому загальний пробіг спортивного автомобіля невідомий.

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Після покупки «Мустанга» нинішній власник встановив нову п'ятиступінчасту «механіку» Tremec, модернізував підвіску та систему кермового управління, замінив паливний бак, а також додав кастомізований Х-подібний вихлоп та регульовані гоночні «ковші».

З заводського темно-зеленого кольору спорткар перефарбували у світліший відтінок, який доповнили білими смугами. Крім того, автомобіль отримав хромовані бампера, протитуманні фари, світлодіодні задні ліхтарі, а також 19-дюймові колісні диски та капот у стилі моделей Shelby.

У салоні спорткара з'явився каркас безпеки, нова панель приладів з алюмінієвою обробкою, новий селектор перемикання передач і рульове колесо, обтягнуте натуральною шкірою. Замість заводського 220-сильного двигуна нинішній власник встановив 5,2-літровий V8 потужністю 300 кінських сил.

За винятком невеликих вм'ятин на внутрішній частині дверей Mustang зберігся у відмінному стані. Найближчим часом Ford Mustang з Форсажу можна буде придбати на аукціоні Bring a Trailer.