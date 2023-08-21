На торги выставили Ford Mustang из фильма «Тройной Форсаж: токийский дрифт». Продавец утверждает, что спорткар 1967 использовали как реквизитный автомобиль.

После завершения съемок машина некоторое время провела в американском музее, а затем Мустанг приобрел новый владелец, привезший автомобиль в Норвегию. Нынешний хозяин, купивший машину в 2011 году, проехал за рулем культового Mustang около 25 000 километров. При этом общий пробег спортивного автомобиля неизвестен.

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После покупки Мустанга нынешний владелец установил новую пятиступенчатую механику Tremec, модернизировал подвеску и систему рулевого управления, заменил топливный бак, а также добавил кастомизированный Х-образный выхлоп и регулируемые гоночные ковши.

С заводского темно-зеленого цвета спорткар перекрасили в более светлый оттенок, дополненный белыми полосами. Кроме того, автомобиль получил хромированные бампера, противотуманные фары, светодиодные задние фонари, а также 19-дюймовые диски колесные и капот в стиле моделей Shelby.

В салоне спорткара появился каркас безопасности, новая приборная панель с алюминиевой отделкой, новый селектор переключения передач и рулевое колесо, обтянутое натуральной кожей. Вместо заводского 220-сильного двигателя нынешний владелец установил 5,2-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил.

За исключением небольших вмятин на внутренней части двери Mustang сохранился в отличном состоянии. В ближайшее время Ford Mustang из Форсажа можно будет приобрести на аукционе Bring a Trailer.