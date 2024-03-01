Ford Mustang Shelby GT500KR 2009 року виробництва, схожий на той, що знімався в фільмі “Need For Speed”, продадуть на аукціоні. Авто має всього 12 000 км пробіг, що не так вже й багато, враховуючи, що автомобілю вже 15 років.

Ford Mustang Shelby GT500KR – лімітована топова версія спорткару від Ford. Абревіатура KR означає “King of the Road” (король дороги). Цю версію створили у 2008 році, як данину оригінальному маслкару 1968 року. За оцінками різних експертів, у 2009 році було випущено трохи більше ніж 700 одиниць GT500KR. Авто, яке виставили на продаж, має номер 202.

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Цей Mustang Shelby пофарбований в сріблястий колір й має 2 сині гоночні смуги вздовж кузова. Під карбоновим капотом встановлено 5,4-літровий V8 з наддувом. Компанія Dearborn збільшила його потужність до 540 к.с. й 691 Нм крутного моменту, що на 30 к.с. й 54 Нм більше, ніж у звичайного Shelby GT500.

Авто також обладнали спеціальною опорою для покращення керованості, спортивними стійками, пружинами та амортизаторами й новою вихлопною системою.З інших особливостей: цей GT500KR має також чорний салон зі шкіряною оббивкою та тисненням GT500KR на підголівниках над підписом Керолла Шелбі.

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За 15 років це авто подолало трохи більше ніж 12 000 км, а тому його теперішній власник називає його “затребуваний колекційний предмет”. Він просить за нього 67 900 доларів. Цікаво, що за таку ціну можна придбати абсолютно новий Ford Mustang 2024 року з двигуном Coyote V8.