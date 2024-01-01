Новый Jeep Wrangler сможет разворачиваться на месте как танк

Электромобили позволяют разрабатывать совершенно новые системы, которые были немыслимы в прошлом. Многие производители разрабатывают такие решения, например те, позволяющие автомобилю разворачиваться на месте, как танк.

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Систему, которую уже видели, например, на электрическом Mercedes G-Class и исследует компания Stellantis, которая в начале 2023 года подала заявку на патент в Соединенных Штатах. Вот как это работает.

Патент предусматривает использование механического дифференциала, который позволяет колесам вращаться в противоположных направлениях, чтобы создать эффект танка, который разворачивается на месте. Но этот процесс будет происходить благодаря установке двигателя на каждое колесо, а не торможение то одной, то другой стороной, как это бывает на танках.

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Чертежи и технические спецификации, представлены Stellantis, показывают, как эту функцию можно активировать, воздействуя на центральный монитор, боковые рычаги или элементы управления на руле. Тогда все будет происходить как классический поворот, поворот руля вправо или влево и ускорение для увеличения скорости.

Поскольку это патент, мы не знаем, будет ли эта инновация действительно внедрена в будущих моделях группы. Решение могло бы найти место на внедорожниках, например, версии электрического Jeep Wrangler. Такая платформа предполагает использование 4 электродвигателей, по одному для каждого колеса.

Как упоминалось в начале, электрический Mercedes G-Class (Mercedes G 580) сейчас предлагает эту систему. Также она есть в китайском YangWang U8, электрическом внедорожнике с удлинителем запаса хода (2.0 бензин) с общей мощностью 1200 л.с.