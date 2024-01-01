Електричний хот-хетч від Cupra вже надійшов у продаж

Як передає Autoevolution, хот-хетч Born VZ має один електромотор потужністю 326 кінських сил, що встановлений на задній осі. Як заявляє автовиробник, цього достатньо, аби автомобіль розігнався до 100 км/год всього за 5,6 секунди.

Читайте також: Seat знімає з виробництва свій найбільший кросовер, аби звільнити місце для Cupra Terramar

Максимальна швидкість обмежена на позначці в 200 км/год. Електромобіль обладнаний батареєю ємністю 79 кВт-год, яка підтримує максимальну потужність заряджання до 185 кВт. З повністю зарядженою батареєю Cupra Born VZ має загальний запас ходу до 599 кілометрів.

Окрім більшої батареї та потужнішого двигуна, хот-хетч також має інакшу спортивну підвіску DCC. Cupra каже, що інженери покращили керування та гальма, тому вони пропонують кращий відгук порівняно з нижчими моделями лінійки Born.

Також цікаво: В Іспанії знайшли покинуту колекцію старовинних Seat

Автомобіль пропонується з ківшеподібними сидіннями в салоні, 20-дюймовими легкосплавними дисками Thunderstorm і додатковим лакофарбовим покриттям Dark Forest, яке є ексклюзивним для цієї моделі.

Інтер’єр Cupra Born VZ

Список оснащення також включає 12,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, проєкційний дисплей на лобовому склі, підігрів керма, підігрів передніх сидінь з електрорегулюванням і функцією пам’яті, адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі та інші передові опції безпеки.

Читайте також: Оновлені Cupra Formentor та Leon: перші фото

Водночас нижчі моделі - V1, V2 і V3, мають меншу батарею на 59 кВт-год, запас ходу до 422 кілометрів, простіше оснащення та коштують від $46 967, $48 364 й $50 636 відповідно. Комплектація V3 також доступна з акумулятором ємністю 77 кВт/год й коштує від 54 244 доларів.