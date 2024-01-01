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В Іспанії знайшли покинуту колекцію старовинних Seat

У Барселоні знайшли секретне сховище старих Seat під кодовою назвою «Склад А122», на території якого зберігаються машини, які іспанські інженери випускали протягом семи десятиліть.
В Іспанії знайшли покинутий музей Seat - Auto24
Євген Гудущан
logo28 травня, 21:00
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Усі представлені транспортні засоби потребують дорогої та ретельної реставрації. Після відновлювальних робіт іспанські автомобілі потрапляють до музейних чи приватних колекцій.

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Керівник історичного підрозділу SEAT жартома називає каталонський склад «зоною іржі». На території сховища знаходяться близько десятка вінтажних моделей. При цьому автомобілі покриті товстим шаром бруду, а в деяких відсутні фари та інші елементи екстер’єру.

Серед моделей, які очікують на відновлювальні роботи, є SEAT 1500, який вважається прабатьком мінівена Alhambra, пікап, а також одна модель з сімейства 1400, яке випускали з 1953 по 1963 рік. При цьому на території Іспанії збереглося всього чотири подібні автомобілі.

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