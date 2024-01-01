Seat готує електромобіль вартістю від 20 тисяч євро

За слова Гріффітса, група Seat зосереджена на популяризації бренду Cupra, оскільки він приносить більший прибуток, однак, знову зосередить свою увагу на Seat, коли електрифікація матиме значно меншу собівартість.

Читайте також: Seat планує виробництво компактного міського електромобіля

Він натякнув, що наразі створення електромобіля бюджетного рівня не є прибутковим й попит на нього низький. «Мій пріоритет — прибутковість», - сказав очільник Seat. Торік Seat SA отримала 625 мільйонів євро прибутку. Половину заробітку компанія отримала завдяки Cupra. Бренд допоміг підвищити її рентабельність на 4,4% й займає близько 50% від загального показника продажів.

Голова Seat SA Уейн Гріффітс

Також Уейн Гріффітс заявив, що інвестиція в оновлення Ibiza та Arona була важливим кроком, аби довести, що компанія не має наміру “вбивати” Seat як автовиробника. «Cupra та Seat житимуть разом принаймні наступні п’ять років і житимуть у повній гармонії, оскільки вони не заважатимуть одна одній», - додав він.

Також цікаво: Що буде з автомобілями Seat в Україні: офіційна позиція

За його словами, Cupra буде позиціонуватись вище масового ринку, проте не в преміумсегменті. Саме через це, Cupra не випустить модель вартістю 20 000 євро. Початковою моделлю в лінійці Cupra стане Raval, який компанія презентує незабаром.

Cupra Raval

Новинка, фактично, є сестринською моделлю Volkswagen ID.2 й матиме цінник від 25 000 до 30 000 євро. Відомо, що інженери Cupra очолюють розробку ID.2, Raval та Skoda Epiq й з 2026 року виготовлятиме ці моделі на заводі в Марторелі.

Читайте також: Volkswagen оголосив дату початку виробництва електричного ID.1, вартістю в 20 000 доларів

Volkswagen Group інвестувала в це виробництво 10 мільярдів євро. Згідно з плану компанії, планується створення нового автозаводу в Валенсії. Гріффітс заявив, що такі дії материнської компанії показують її прихильність до Seat SA.