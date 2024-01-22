Іспанський бренд розглядає можливість запуску електричного міського автомобіля початкового рівня, який буде побратимом з майбутнім Volkswagen ID.1.

Цілком ймовірно, що в майбутньому Seat займатиметься виробництвом інших транспортних засобів та мобільних рішень, таких як електроскутери, як це сталося з Seat Mó. Маленькі автомобілі також залишаються. Саме тому, можливо, майбутній міський електромобіль стане засновником нової лінійки компактних автомобілів бренду Seat.

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Можливо, саме так виглядатиме брат Volkswagen ID.1 від SEAT

Голова Seat і Cupra у Великобританії Маркус Госсен підтвердив, що іспанський бренд все ще розвивається разом із Cupra і що «Seat матиме автомобіль через п’ять років».

Ймовірно, майбутній брат ID.1 від Seat буде навіть дешевшим за версію від Volkswagen. Очікується, що новий Seat буде коштувати менше ніж 5 000 доларів та відмовиться від звичайних великих екранів інформаційно-розважальної системи, щоб забезпечити низьку ціну.

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Подібно до того, як найменший електромобіль Volkswagen буде очевидною заміною Up, Seat також заповнить прогалину, що залишилася після зняття з виробництва майже ідентичного Seat Mii.

Цікаво, що Cupra також випустить початкову модель – хетчбек Raval. Він буде створений на основі Volkswagen ID.2, однак матиме цінник значно вищий, то ж навряд чи займе роль доступного електромобіля.

Cupra Raval

Маркус Госсен також додав, що Seat продовжить термін служби своєї поточної лінійки, аби підтримувати автомобілі в актуальному стані. Наприклад, Seat Leon слідом за своїм побратимом Volkswagen Golf отримає рестайлінг в найближчі місяці, а Seat Ateca, який продається вже майже вісім років вже готовий отримати нове покоління. Керівництво бренду очікує, що показник продажів автомобілів в Європі цього року зросте.