Шеф Volkswagen Group обіцяє, що іспанська марка точно буде використовуватись принаймні до 2029 року. А далі "є варіанти".

Заспокійливе підтвердження зробив генеральний директор Volkswagen і голова правління SEAT Томас Шафер, який сказав Autocar, що іспанський бренд не буде вбито до 2028 або 2029 років і що вони намагаються розробити план щодо цього.

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«Ми не вбиваємо SEAT. Нам просто потрібно визначитися з його майбутнім», – прокоментував Шафер. «Ми все ще працюємо над планом для SEAT, і зробимо його до 2028 або 2029 років. Це бренд початкового рівня для молодих клієнтів, особливо він популярний в Іспанії, Великобританії та Австрії».

Найбільшу загрозу для SEAT представляє Skoda, яка також належить концерну Volkswagen, оскільки має більше моделей у своєму асортименті. Крім того, коли справа доходить до спортивного обличчя Групи VW, його представляє Cupra, у лінійці якої також є електричні та електрифіковані транспортні засоби.

Тим не менш, Cupra «не є масовим гравцем», додав керівник, оскільки вона має «чітко позиціонування» в межах VW Group – «більш непокірна, молода аудиторія».

«Cupra – це майбутнє SEAT. Cupra — це переосмислення SEAT у майбутньому. Cupra набагато швидше рухатиметься до електрифікації», – додав Шафер.

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Щодо майбутнього іспанського автовиробника, то ще немає офіційних відомостей щодо його майбутнього. За одним сценарієм він перетворюється на бренд мобільності. Це точно зміцнило б його присутність у VW Group, і це більше не було б загрозою для Skoda. SEAT вже вийшов на цей сегмент із кількома електричними скутерами, а також концептом Minimo.

Втім, всі знають SEAT як виробника автомобілів, тож, можливо VW схаменеться і знайде місце для SEAT у своєму портфоліо, інакше Європа втратить важливу марку автомобілів.