Шеф Volkswagen Group обещает, что испанская марка будет точно использоваться по крайней мере до 2029 года. А дальше "есть варианты".

Успокоительное подтверждение сделал генеральный директор Volkswagen и глава правления SEAT Томас Шафер, который сказал Autocar, что испанский бренд не будет убит до 2028 или 2029 годов, и что они пытаются разработать план по этому поводу.

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“Мы не убиваем SEAT. Нам просто нужно определиться с его будущим”, – прокомментировал Шафер. “Мы все еще работаем над планом для SEAT и сделаем его к 2028 или 2029 годам. Это бренд начального уровня для молодых клиентов, особенно он популярен в Испании, Великобритании и Австрии”.

Наибольшую угрозу для SEAT представляет Skoda, также принадлежащая концерну Volkswagen, поскольку имеет больше моделей в своем ассортименте. Кроме того, когда дело доходит до спортивного лица группы VW, его представляет Cupra, в линейке которой также есть электрические и электрифицированные транспортные средства.

Тем не менее, Cupra “не является массовым игроком”, добавил руководитель, поскольку у нее “четкое позиционирование” в рамках VW Group – “более непокорная, молодая аудитория”.

“Cupra – это будущее SEAT. Cupra – это переосмысление SEAT в будущем. Cupra будет намного быстрее двигаться к электрификации”, – добавил Шафер.

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Что касается будущего испанского автопроизводителя, то еще нет официальных сведений о его будущем. По одному сценарию он превращается в бренд мобильности. Это точно укрепило бы присутствие в VW Group, и это больше не было бы угрозой для Skoda. SEAT уже вышел на этот сегмент с несколькими электрическими скутерами, а также концептом Minimo.

Впрочем, все знают SEAT как производителя автомобилей, так что, возможно, VW опомнится и найдет место для SEAT в своем портфолио, иначе Европа потеряет важную марку автомобилей.