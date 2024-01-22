Испанский бренд рассматривает возможность запуска электрического городского автомобиля начального уровня, который будет собратом с будущим Volkswagen ID.1.

Председатель правления Seat Томас Шефер в прошлом году сказал, что “будущее Seat - это Cupra”, намекая на то, что для бренда Seat корпорация Volkswagen Group найдет "другую роль", тогда как Cupra будет заниматься автомобилями.

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Вполне вероятно, что в будущем Seat будет заниматься производством других транспортных средств и мобильных решений, таких как электро скутеры, как это произошло с Seat Mó. Маленькие автомобили также остаются доступной опцией. Именно поэтому, возможно, будущий городской электромобиль станет основателем новой линейки компактных автомобилей бренда Seat.

Возможно, именно так будет выглядеть брат Volkswagen ID.1 от SEAT

Глава Seat и Cupra в Великобритании Маркус Госсен подтвердил, что испанский бренд все еще развивается вместе с Cupra и что "Seat будет иметь автомобиль через пять лет".

Вероятно, будущий брат ID.1 от Seat будет даже дешевле версии от Volkswagen. Ожидается, что новый Seat будет стоить менее 5 000 долларов и откажется от обычных больших экранов информационно-развлекательной системы, чтобы обеспечить низкую цену.

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Подобно тому, как самый маленький электромобиль Volkswagen будет очевидной заменой Up, Seat также заполнит пробел, оставшийся после снятия с производства почти идентичного Seat Mii.

Интересно, что Cupra также выпустит начальную модель – хэтчбек Raval. Он будет создан на основе Volkswagen ID.2, однако будет иметь ценник значительно выше, то же вряд ли займет роль доступного электромобиля.

Cupra Raval

Маркус Госсен также добавил, что Seat продлит срок службы своей текущей линейки, чтобы поддерживать автомобили в актуальном состоянии. Например, Seat Leon вслед за своим собратом Volkswagen Golf получит рестайлинг в ближайшие месяцы, а Seat Ateca, который продается уже почти восемь лет уже готов получить новое поколение. Руководство бренда ожидает, что показатель продаж автомобилей в Европе в этом году возрастет.