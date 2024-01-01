Seat готовит электромобиль стоимостью от 20 тысяч евро

По слова Гриффитса, группа Seat сосредоточена на популяризации бренда Cupra, поскольку он приносит большую прибыль, однако, снова сосредоточит свое внимание на Seat, когда электрификация будет иметь значительно меньшую себестоимость.

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Он намекнул, что сейчас создание электромобиля бюджетного уровня не является прибыльным и спрос на него низкий. "Мой приоритет - прибыльность", - сказал глава Seat. В прошлом году Seat SA получила 625 миллионов евро прибыли. Половину заработка компания получила благодаря Cupra. Бренд помог повысить ее рентабельность на 4,4% и занимает около 50% от общего показателя продаж.

Глава Seat SA Уэйн Гриффитс

Также Уэйн Гриффитс заявил, что инвестиция в обновление Ibiza и Arona была важным шагом, чтобы доказать, что компания не намерена "убивать" Seat как автопроизводителя. "Cupra и Seat будут жить вместе по крайней мере следующие пять лет и будут жить в полной гармонии, поскольку они не будут мешать друг другу", — добавил он.

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По его словам, Cupra будет позиционироваться выше массового рынка, однако не в премиум-сегменте. Именно поэтому, Cupra не выпустит модель стоимостью 20 000 евро. Начальной моделью в линейке Cupra станет Raval, который компания представит вскоре.

Cupra Raval

Новинка, фактически, является сестринской моделью Volkswagen ID.2 и будет иметь ценник от 25 000 до 30 000 евро. Известно, что инженеры Cupra возглавляют разработку ID.2, Raval и Skoda Epiq и с 2026 года будет производить эти модели на заводе в Марторели.

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Volkswagen Group инвестировала в это производство 10 миллиардов евро. Согласно плану компании, планируется создание нового автозавода в Валенсии. Гриффитс заявил, что такие действия материнской компании показывают ее приверженность к Seat SA.