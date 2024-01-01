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Seat готовит электромобиль стоимостью от 20 тысяч евро

Глава компании Уэйн Гриффитс объявил о намерении бренда Seat создать доступный электромобиль, который будет позиционироваться ниже Cupra. Таким образом, он положил конец спекуляциям, относительно будущего Seat, как автопроизводителя.
Seat в будущем выпустит доступный электромобиль - Auto24
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Даниил Северенчук
logo10 мая, 11:00
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По слова Гриффитса, группа Seat сосредоточена на популяризации бренда Cupra, поскольку он приносит большую прибыль, однако, снова сосредоточит свое внимание на Seat, когда электрификация будет иметь значительно меньшую себестоимость.

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Он намекнул, что сейчас создание электромобиля бюджетного уровня не является прибыльным и спрос на него низкий. "Мой приоритет - прибыльность", - сказал глава Seat. В прошлом году Seat SA получила 625 миллионов евро прибыли. Половину заработка компания получила благодаря Cupra. Бренд помог повысить ее рентабельность на 4,4% и занимает около 50% от общего показателя продаж.

Глава Seat SA Уэйн Гриффитс

Также Уэйн Гриффитс заявил, что инвестиция в обновление Ibiza и Arona была важным шагом, чтобы доказать, что компания не намерена "убивать" Seat как автопроизводителя. "Cupra и Seat будут жить вместе по крайней мере следующие пять лет и будут жить в полной гармонии, поскольку они не будут мешать друг другу", — добавил он.

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По его словам, Cupra будет позиционироваться выше массового рынка, однако не в премиум-сегменте. Именно поэтому, Cupra не выпустит модель стоимостью 20 000 евро. Начальной моделью в линейке Cupra станет Raval, который компания представит вскоре.

Cupra Raval

Новинка, фактически, является сестринской моделью Volkswagen ID.2 и будет иметь ценник от 25 000 до 30 000 евро. Известно, что инженеры Cupra возглавляют разработку ID.2, Raval и Skoda Epiq и с 2026 года будет производить эти модели на заводе в Марторели.

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Volkswagen Group инвестировала в это производство 10 миллиардов евро. Согласно плану компании, планируется создание нового автозавода в Валенсии. Гриффитс заявил, что такие действия материнской компании показывают ее приверженность к Seat SA.

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