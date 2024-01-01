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В Испании нашли заброшенную коллекцию старинных Seat

В Барселоне нашли секретное хранилище старых Seat под кодовым названием "Склад А122", на территории которого хранятся машины, которые испанские инженеры выпускали на протяжении семи десятилетий.
В Испании нашли заброшенный музей Seat - Auto24

Коллекционное сиденье

Евгений Гудущан
logo28 мая, 21:00
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Все представленные транспортные средства требуют дорогостоящей и тщательной реставрации. После восстановительных работ испанские автомобили попадают в музейные или частные коллекции.

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Руководитель исторического подразделения SEAT в шутку называет каталонский склад "зоной ржавчины". На территории хранилища находятся около десятка винтажных моделей. При этом автомобили покрыты толстым слоем грязи, а в некоторых отсутствуют фары и другие элементы экстерьера.

Среди моделей, которые ожидают восстановительные работы, есть SEAT 1500, который считается прародителем минивэна Alhambra, пикап, а также одна модель из семейства 1400, которое выпускали с 1953 по 1963 год. При этом на территории Испании сохранилось всего четыре подобных автомобиля.

#Новости #Aвтофанаты #SEAT

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