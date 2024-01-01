Электрический хот-хэтч от Cupra уже поступил в продажу

Как передает Autoevolution, хот-хэтч Born VZ имеет один электромотор мощностью 326 лошадиных сил, установленный на задней оси. Как заявляет автопроизводитель, этого достаточно, чтобы автомобиль разогнался до 100 км/ч всего за 5,6 секунды.

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Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Электромобиль оборудован батареей емкостью 79 кВт-ч, которая поддерживает максимальную мощность зарядки до 185 кВт. С полностью заряженной батареей Cupra Born VZ имеет общий запас хода до 599 километров.

Кроме большей батареи и мощного двигателя, хот-хэтч также имеет иную спортивную подвеску DCC. Cupra говорит, что инженеры улучшили управление и тормоза, поэтому они предлагают лучший отклик по сравнению с низшими моделями линейки Born.

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Автомобиль предлагается с ковшеобразными сиденьями в салоне, 20-дюймовыми легкосплавными дисками Thunderstorm и дополнительным лакокрасочным покрытием Dark Forest, которое является эксклюзивным для этой модели.

Интерьер Cupra Born VZ

Список оснащения также включает 12,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, проекционный дисплей на лобовом стекле, подогрев руля, подогрев передних сидений с электрорегулировкой и функцией памяти, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и другие передовые опции безопасности.

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В то же время более низкие модели - V1, V2 и V3, имеют меньшую батарею на 59 кВт-ч, запас хода до 422 километров, проще оснащение и стоят от $46 967, $48 364 и $50 636 соответственно. Комплектация V3 также доступна с аккумулятором емкостью 77 кВт/ч и стоит от 54 244 долларов.