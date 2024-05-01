Обновленные Formentor и Leon получили не только новые элементы дизайна. Техническая часть также была доработана.

Компания Cupra показала обновленные модели Formentor и Leon с эффектным "акульим носом". Автомобили получили переработанную внешность, измененный интерьер, а также пересмотренную техническую часть.

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На машинах появился "акулий нос", который дебютировал на кроссовере Terramar. Обновленные модели оснащены новым логотипом Cupra, обновленными треугольными матричными светодиодными фарами и широкими решетками радиатора, а сзади появились переоформленные фонари и подсвеченная эмблема бренда.

В салоне обновлена центральная консоль, появились новые материалы отделки и ковшеобразные сиденья, обтянутые на 73% переработанной микрофиброй или экологически чистой кожей. Cupra также переделала цифровую панель приборов и установила больший 12,9-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, который сочетается с акустикой с 12 динамиками от Sennheiser.

Технические изменения коснулись только топовых версий с 2,0-литровым турбомотором. Этот двигатель теперь выдает 328 л.с. и предлагается исключительно для Formentor и Leon Sportstourer, но не для хэтчбека Leon. Модели получили систему распределения тяги, тормоза Akebono и специальный режим движения Cupra, который меняет настройки дроссельной заслонки и реакции коробки передач.

Топовый мотор доступен только вместе с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.