Кроссовер построен на платформе MQB Evo и фактически является испанским аналогом Audi Q3. Новинку будут собирать на автозаводе в Дьйоре в Венгрии.

Новый кроссовер должен заменить модель Ateca, который стал последним авто с двигателем внутреннего сгорания бренда Cupra. Terramar будет предлагаться как плагин-гибрид, способный преодолеть более 100 км на электрическом ходу.

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Судя по тому, что Volkswagen Tiguan 2024 года, который также создан на базе MQB Evo, доступен с двумя гибридными вариантами eHybrid мощностью 201 и 272 л.с., Cupra Terramar будет иметь подобные характеристики.

По размеру новинка от Cupra также напоминает Tiguan, ведь ранее сообщалось, что кроссовер имеет общую длину примерно 4,5 метра. Однако, несмотря на общее сходство с Tiguan и Q3, Terramar имеет уникальный дизайн, подобный тому, который компания представила с моделью Tavascan.

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Этот кроссовер будет трудно спутать с более сдержанными Tiguan и Q3, благодаря стремительному кузову, треугольным фарам с фонарями и световой полосе на всю ширину сзади.

Ожидается, что кроссовер будет предлагаться с двигателями 2.0 TDI и 1.5 eTSI, которые будут работать с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением в комбинации как с передним, так и с полным приводом.

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Недавно генеральный директор Seat Уэйн Гриффитс на ежегодной пресс-конференции компании объявил, что кроссовер дебютирует уже в этом году, вместе с полностью электрическим Tavascan. Также есть вероятность, что Terramar будет представлен на рынке США, ведь до конца десятилетия бренд Cupra планирует выйти на американский рынок.