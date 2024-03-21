Недавно завершилась ежегодная пресс-конференция компании Seat, на которой генеральный директор компании Уэйн Гриффитс подвел итоги прошлого года и очертил будущее линеек Cupra и Seat.

Как сообщили в SEAT, 2023 год стал самым успешным и прибыльным за всю историю бренда. Чтобы сохранить положительную тенденцию развития, руководство компании решило представить бренд Cupra на американском рынке до конца десятилетия. Это поможет привлечь новых покупателей и расширить узнаваемость бренда в мире.

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Ожидается, что самая успешная модель Cupra - кроссовер Formentor получит электрическую генерацию уже в ближайшие несколько лет, однако, уже совсем скоро актуальная модель, которая находится на конвейере уже 4 года, получит рестайлинг. Обновленную версию покажут 29 апреля.

К тому же Уэйн Гриффитс объявил, что для американского рынка будет создан новый более крупный электрический кроссовер и его планируют собирать в Мексике. Модель, название которой пока не раскрывают, будет продаваться через "новую модель дистрибуции", но не раскрыл подробных подробностей.

Сообщается, что начало продаж полностью электрического Cupra Tavascan, который является "братом" Volkswagen ID.5 и плагин-гибрида Cupra Terramar состоится в 2024 году. Плагин будет близким родственником Audi Q3 нового поколения и будет собираться в Венгрии.

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Городской электромобиль Raval, который является эквивалентом Volkswagen ID.2, будет самой доступной моделью в линейке Cupra и он также дебютирует в следующем году.

На вопрос журналистов появится ли в линейке Cupra компактный дешевый электромобиль, аналог модели ID.1, производство которой уже подтвердили в Volkswagen, генеральный директор компании Seat ответил, что потенциально, такое авто может появиться, однако не раскрыл никаких деталей.

SEAT Arona

Также Гриффитс развеял факт о том, что Volkswagen Group решил "убить" бренд SEAT, как автопроизводителя, и заявил, что модель Leon получит обновление, которое также представят 29 апреля, а Ibiza и субкомпактный кроссовер Arona будут обновлены (снова) в 2025 году.

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К тому же компания решила продлить жизненный цикл кроссовера Ateca, который был представлен еще в 2016 году и модель все еще будет получать обновления.